Cabalgar su propio camino

Camila Fernández, quiere hacer su propia carrera sin la sombra de su padre ni mucho menos su abuelo, por ello su proyecto es de otros géneros; la Pony de los Fernández, agradece el millón de visitas a su canción Mío

Camila Fernández no cabe en sí de alegría, al enterarse que su canción Mío es el número 17 en el ranking de iTunes en Latinoamérica, apenas a tres días de haberlo lanzado.

Este tema, marca el inicio musical de la hija de Alejandro Fernández y lo hace de una manera grande, rodeada de importantes músicos británicos que han acompañado a figuras de la talla de Elton John, Paul McCartney, Quincy Jones, Michael Bublé, Kylie Minogue, entre muchos más.

“Estoy feliz, es mi sueño cumplido, un sueño Mío y tuyo y de todos ustedes. Este es el fruto de lo que por mucho tiempo luché, años de estudios, experiencias, tablas, escuelas de música y pues me siento bendecida porque ya estoy disfrutando realmente todo eso que coseché”, comentó.

La joven de 20 años, quien estuvo acompañada de su mamá América Guinart durante la entrevista, es una mujer con estudios musicales, como canto, violín, guitarra, flauta, además de danza, ballet y teatro en importantes institutos, así como dos ciclos en el prestigiado Berklee College of Music de Boston, suficientes tablas para lograr el sonido y la música que tanto soñaba.

“El aprender de tantos estilos, escuelas y formas musicales, me llevaron a hacer un híbrido que ahora es mi estilo, que aún no sé cómo llamarlo, porque mezclé reggae con ritmos de blues, ritmos latinos y sobre todo el jazz, porque me considero una negra frustrada y enamorada de ese género y en Boston el jazz ronda por todos lados y esto es contagioso”, comentó siempre con una enorme sonrisa en el rostro.

Y antes de que la conversación siguiera, Camila dijo: “Primero te quiero presumir que ayer me enteré que fuimos el número 17, en el ranking de iTunes en Latinoamérica y la verdad es increíble, algo que nunca pensé que llegaría y menos a tres días del lanzamiento del sencillo. No tengo más que agradecer al público y a mi disquera y a mi productor por haber entendido y aceptado mi propuesta”.

Una propuesta distinta, en la que contó con el apoyo del productor Juan Luis Ayala y el de experimentados músicos.

“¡Fue increíble! No me caía el veinte, son grandes músicos ingleses y la verdad estoy impresionada con el resultado de este tema”.

Camila, aceptó que esto apenas es el inicio y aún el camino es muy largo. “Sí, estoy consciente y me está fascinando la verdad, ya me di cuenta que realmente esto es lo que quiero y esto es mi pasión y me estoy entregando al cien y me encanta”.

Sobre el tema Mío, Camila confesó que lo eligió como su primer sencillo, porque conjuga todo lo que ella quiere decir en sus composiciones, historias que viven jóvenes como ella, corazones rotos, cosas chuscas, “raras”, todas con un lenguaje juvenil y con toda la pasión con que vive la vida una chica como ella.

“Este tema lo escribí luego de que una amiga muy cercana terminó con su novio y este chico luego luego se fue con una amiga de ella y así va la historia. Aparte por experiencias que me han contado gente que le ha pasado lo mismo, pues me inspiré y en la letra, la niña que le fue mal con el novio, le canta primero a la niña que se fue con su ex y después se dirige a él y el resultado me gustó”.

APROBADO POR LA FAMILIA

Añadió que la prueba de fuego la tuvo con sus hermanos, quienes fueron los primeros en escuchar el tema.

“Eso me encantó, el que a mis hermanos les gustara, pues ellos son súper especiales para la música y verlos cantar mi canción, fue algo muy especial para mí, fue muy bonito”.

Dijo que cuando escuchó el tema ya grabado, con la compañía de tanto músico experimentado, el sonido, los arreglos, su emoción fue muy grande.

“¡Se me enchinó la piel!, porque los ritmos que yo puse eran de reggae y les dije le pueden agregar unas trompetas y el productor me entendió lo que quería y al escuchar cómo me quedó fue increíble, mágico”.

El tema “Mío” formará parte de un EP que la joven tapatía irá dando a conocer poco a poco y que incluirá sólo canciones de su autoría.

“Las canciones que elegimos estoy segura que van a gustar, si gustó “Mío”, agárrense con los demás temas. Soy bastante crítica de lo que hago y para eso está mi mamá, quien es la que siempre me tranquiliza y me ubica y lo mismo mis hermanos, los tres son mis fuerza, mi fortaleza”.

QUE HABLEN

Camila aceptó que en esta carrera habrá críticas, envidias, chismes, pero se dijo preparada para todo esto, pues es algo que ha vivido con la carrera de su padre y de su abuelo.

“¡Qué hablen, no pasa nada!, la verdad es que yo sé hacia donde voy, lo que he estudiado por llegar a esto y me siento tranquila en ese sentido”.

Sobre el apoyo de su papá, Alejandro Fernández, dijo: “Todos estamos muy unidos, él me apoya mucho, lo mismo que mi mamá y mis hermanos y pues lo importante que estamos unidos como siempre”.

Dijo que le encantó el disco de Alejandro Fernández, porque como ella, se atrevió a fusionar ritmos que al final resultaron increíbles. “De verdad que me encantó lo que hizo con su disco”, finalizó la cantante, mientras su mamá le acomodaba el pelo para que luciera guapa para las fotos. (NOTIMEX)