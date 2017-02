Calderón, al rescate de Margarita; menos crecimiento, y Barbosa apoya a AMLO

De pronto, Felipe Calderón Hinojosa se volvió generoso, noble, sensible, humano.

En plena campaña electoral, cuando su esposa Margarita Zavala sueña con ser presidenta -existe la palabra, pese a quien diga lo contrario- de México y nomás no prende, el maquiavélico michoacano anuncia que donará su pensión vitalicia de 205 mil devaluados pero útiles pesos a una institución que trabaja con niños con cáncer.

-He decidido donar la pensión que me corresponde como ex presidente de la República, dijo en un video tuiteado.

Esa faceta de sacrificio curiosamente se conoce cuando su esposa, igualmente obsesionada con el poder, pide desesperada que los medios de comunicación la tomen en cuenta, le hagan caso y la volteen a ver.

Y, cuando, sabedora de que está lejos, muy lejos, de siquiera ser competitiva, dice ser la única que puede derrotar a López Obrador.

O sea, sabe, como PRI y PAN, que en estos momentos el tabasqueño es puntero y que si las elecciones fueran ahora ganaría pateando un bote.

Y la jugada del ex presidente de los cien mil muertos y los treinta mil desaparecidos por su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y desorganizado, no sólo es enviar una señal de presunto buen corazón.

También pretende parecer buen esposo y padre.

Basta recordar la fotografía que filtró hace un par de días, donde aparece haciendo compras en una tienda de autoservicio, como cualquier persona.

Dice el michoacano en tono lastimoso, que no había renunciado a la beca en más de cuatro años, porque necesitaba el varo para mantener a su pobre y desvalida familia, pero que, ahora, cuando gana harta marmaja, puede darse el lujo de donar su cheque.

Todo sea por regresar a Los Pinos.

Luismi y AMLO

Y en ese sentido, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, sacudió ayer a la izquierda al anunciar que va con Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial 2018.

El Luismi del Senado dijo:

-No estoy pensando en incorporarme a Morena, pero la posición que tengo es llamar al PRD a que defina rumbo a 2018 su apoyo a López Obrador.

Jesús Zambrano, fundador de la pandilla Los Chuchos, culpable de la debacle del sol azteca por su entrega al gobierno peñanietista con el fracasado Pacto por México, saltó de inmediato y llamó traidor a Barbosa, por coordinar a los legisladores perredistas y unirse a los morenistas.

Por cierto, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), asegura que no investigan al tabasqueño, por presuntos nexos con Javier Duarte de Ochoa y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo

Menor crecimiento

José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, no tuvo opción:

Reconocer ayer que México crecerá en 2017 apenas entre 1.5 y 1.7 por ciento, por debajo del 2.5 por ciento estimado en el presupuesto de este año.

Tras participar en la entrega de los premios Applicando México, Innovación Financiera, dijo que las pláticas de la semana pasada entre funcionarios de México y Estados Unidos se centraron en temas de seguridad y migración, no en comercio.

¡Ah, pero como dice Peña Nieto!:

Ya vendrán otros.

Infraestructura

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, reiteró su reconocimiento a la voluntad presidencial de apoyar el Plan Nacional de Infraestructura, pese a los recortes y para lo que las asociaciones público-privadas han sido claves.

Se atienden peticiones de gobernadores, como Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí.

Enrique Peña Nieto inauguró ayer el libramiento Poniente, que agilizará y dará continuidad a los ejes carreteros México-Nuevo Laredo y Manzanillo-Tampico.

Más de seis mil 800 millones de pesos en diversas obras en ese estado, en lo que va del sexenio.

Vámonos:

Fin de semana de locura: en Acapulco juega Djokovic.

