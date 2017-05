Calienta la cocina

Lisi Esnaurrízar, standopera, dramaturga y actriz presenta el show Soltera en la cocina en el Hostal Regina en la que el público se sentará a la barra para conocer recetas de comida y amor; ahí mismo estrenará otra comedia: La Culpa La Tiene Cupido

La gente se meterá hasta la cocina. Y la recibirá un dulce olor a canela. También un vasito de agua con chía y, para rematar, Lisi Esnaurrizar, sexy, guapa, estudiada, trabajadora y experta en cocinar rollitos a la soltera.

Esta es la experiencia teatral que Lisi prepara para Espacios Mórbidos, un multiforo que sólo funcionará durante junio y julio de cada año. “Se trata del Hostal Regina, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que durante esos dos meses deja de ser hostal para albergar obras de pequeño formato en sus espacios: las habitaciones, el baño y, en mi caso, la cocina”.

El espacio resulta ideal para la actriz, standopera y dramaturga porque desde hace cuatro años presenta “Soltera en la Cocina”, un espectáculo en el que demuestra que el amor puede esperar pero, el hambre, no. O que tu madre te puede desheredar si le quedas a deber un tupper… aunque sea de la crema Alpura.

“La gran diferencia –dice entusiasmada –es que hasta ahora sólo lo había presentado en escenarios formales pero esta vez será en una cocina de verdad. Además, es una cocina de una casona del Centro, grande, espaciosa, antigua”.

Con la moda del teatro de pequeño formato, esta nueva versión de “Soltera en la cocina” representa un nuevo horizonte. La gente estará muy cerca del show (se sentarán en la barra de la cocina) pero, además, mientras se ríen con la maldición de que la felicidad siempre viene en forma de calorías, podrá tomar agua de chía (la bebida por excelencia del “Godín”) o un té mientras esperan que los rollitos se sazonen.

La obra se estrena el 8 de junio y estará durante todos los jueves de ese mes. Antes de que Lisi, entre a escena (o a la cocina, en este caso) Marko “El Engedro”, Pepe Covarrubias y Gloria Izaguirre, quienes presentarán su propio stand up, también harán los preparativos de los ingredientes de los rollitos. “Cuando yo entro, ellos ya tienen listo todo para empezar a cocinar, yo digo que son como mis pinches”, explica la comediante.

Pero ese no es el único espacio que ocupará Lisi Esnaurrízar. Igual que sucede con la cocina, desarrolló otro espectáculo ideal para las habitaciones de este hostal convertido en Espacios Mórbidos: “La culpa la tiene Cupido”.

Basado en una historia real, este espectáculo fue desarrollado por Lisi el 14 de febrero de este año cuando la dejaron plantada. “A mí ni me gusta celebrar el Día del Amor… pero de todos modos me pegó ¿cómo te dejan plantada el 14 de febrero?”.

Para responder a su pregunta (y exorcizar su mala experiencia) decidió escribir esta obra en la que S.A.C.O. el Supervisor Autorizado de Cupidos Organizados, interpretado por Marko El Engendro, le explica a Lisi que si no ha encontrado el amor la culpa no es de él, sino de la mala relación con su padre. Y no lo dice Cupido, lo dice Freud.

Es una obra dirigida por G. Hurley Santos en la que “S.A.C.O me da soluciones muy divertidas para resolver y mejorar la relación paternal y al final encontrar el amor”, explica Lisi, quien informa que “La Culpa La Tiene Cupido” se estrena el 11 de junio y se presentará los domingos en este foro pero que ya tiene el ofrecimiento de montarlo con otro elenco en teatros del sur de la ciudad.