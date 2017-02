Califica Mancera como buena noticia que no exista incremento a combustibles

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera aseveró que es una buena noticia que no se realizaran incrementos en el precio de la gasolina y celebró que no existan recortes al presupuesto de los estados.

Durante la Ceremonia Inaugural del XV Foro Nacional de Turismo, el mandatario capitalino señaló que ya se tuvieron suficientes recortes, por lo que instó a la federación a que no se generen más.

“Ya hemos tenido suficientes recortes, al menos recortes, que en todo caso, se platiquen, se prevean y pudiéramos nosotros establecer las estrategias conjuntas; que no tengamos de ninguna manera sorpresas en esto que puede ser una tarea muy importante”, dijo.

Mancera Espinosa aseveró que el turismo representa uno de los motores más importantes para que nuestro país no deje de funcionar, ni de impulsar la economía ya que es un generador importante de fuentes de empleo.

Resaltó el compromiso de los empresarios por seguir impulsando esta importante actividad que ha permitido que la Ciudad de México se consolide con eventos de clase mundial como Fórmula 1, Fórmula E, la UFC, la NFL y la NBA.

El jefe de gobierno hizo un llamado a todos los que integran el sector turístico para no bajar la guardia y continuar impulsando esta importante tarea.

“Yo advierto que hay sintonía con otros países, hay sintonía también en ciudades de Norteamérica; y es un buen momento también para voltear la cara al sur, y mostrar que tiene estrategia, que tiene empuje, que tiene garra, que tiene decisión y, sobre todo eso, que somos un pueblo digno y un pueblo histórico, que tiene una gran tradición”, indicó.

Resaltó que nuestro país está en una coyuntura muy importante, en donde nuestros paisanos en Estados Unidos están pidiendo que pensemos en ellos, por lo que el desarrollo sostenido de este sector puede ser una forma de hacerles saber a nuestros connacionales que desde México también se está pensando en su bienestar.

“¿Tenemos influencia?, yo creo que sí, porque aquí hay empresarios muy importantes que todos los días hablan con empresarios de los Estados Unidos y que por supuesto, pueden hacer algo por nuestros paisanos, yo creo que eso no debemos de quitarlo del renglón, debemos de permanecer siempre en esta agenda”, mencionó.