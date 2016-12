Cambios, ¿A Fondo?

Reinvención es la palabra favorita y del momento en la telera nuestra y abierta de cada día. El “cus-cus” por los bajones de audiencia, las plataformas, el ninguneo de los jóvenes, fascinados por los dispositivos y las redes, han logrado lo inimaginable: Televisa y TV Azteca han prometido cambios, lo que no han dicho es si son de fondo o, en el peor de los casos, sólo de un foro a otro.

Por lo menos en las mañanas la oferta programática del “nuevo” canal 2, igual que su logo desprovisto de estrellas, más colorido y con tintes festivos, vivió sus enroques y lo que prometía un cambio de fondo, al menos por las mañanas fue un cambio de forma y de mudanzas de un estudio al otro.

La oferta programática mañanera sólo se ha segmentado: Danielle Dithurbide –a quien veíamos como suplente de Adela Micha por Galavisión- entró con bloque de noticias de seis a siete de la mañana, para dar paso a “Despierta. Con Loret”, de siete a ocho, y Paola Rojas entró al quite de ocho a nueve de la mañana con un híbrido de noticiero y revista titulado “Al aire con Paola”.

Desde el mismo foro y Centro Informativo de Televisa, que luce pluri funcional y que permite ver el constante flujo de técnicos y reporteros, con enorme similitud a los de la NBC o ABC, el cambio más significativo ha sido el de Carlos Loret de Mola, porque está en lo suyo, en lo que mejor sabe hacer: entrevistar a rajatabla a quien se le ponga enfrente, sin permitir rodeos, con rigor periodístico, sabedor de que aquella fatal entrevista con Kalimba le costó muchas raspaduras y de la cual ha aprendido.

Por lo pronto y ante el gobernador de Chihuahua, César Duarte, Loret se dio gusto sacándole trapitos al sol al funcionario que ya no sentía lo duro sino lo tupido. Loret se hizo acompañar por el reportero Guillermo López Portillo, quien sólo veía, como el “chinito”, los dardos envenenados que lanzaba Loret hacia Duarte: “Usted es muy rico. 36 propiedades, ocho empresas y 15 cuentas bancarias. La nota es que el gobernador es corrupto”.

“He trabajado toda mi vida –reviró Duarte-. Los que tengo son potreros, no ranchos”.

Una mesa de debate sobre el caso Tanhuato integró a la activista María Helena Moreno y al caricaturista Paco Calderón, quien mostró uno de sus más polémicos cartones sobre el caso.

Loret tendrá mañana –lo ofreció al aire- al titular de la CONADE (Confederación Nacional del Deporte), Alfredo Castillo. Y durante la semana “Éxodo”, un amplio reportaje sobre la migración, uno de los problemas más apremiantes desde la Segunda Guerra Mundial.

Mesas de debate, acompañado por Ana Francisca Vela, Enrique Campos y Antonio de Valdés –otro rescatado-, contemplan a un Loret de Mola dispuesto a encabezar los enroques cuando menos por las mañanas, porque en la noche no logró la anhelada estafeta con una Denisse Maerker que, por vez primera, se sienta en la sillota del noticiero estelar de Televisa, primera mujer en lograrlo desde que la telera noticiosa existe en México.

Loret le dio paso a Paola Rojas, quien se notó nerviosa y titubeante en su arranque. Presentó y se desvivió en elogios hacia su equipo, integrado por Memo Schutz en deportes, Carlos Hurtado en las noticias, y Viviana Martínez, en redes sociales.

“Al aire con Paola” rescató también de “Primero Noticias” a Odalys Ramírez en espectáculo y a Raquel Méndez para la sección del clima, quien de plano dijo que ese espacio lo hará diariamente con los reportes del público, empezando con su hija que le grabó un aguacero el día anterior.

Y es en estos finos detalles que los telévoros nos cuestionamos si la prometida reinvención será tan sólo un escaparate para el marketing o un cambio tan de fondo que deje huella.

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!