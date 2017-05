Candente inicio

Roland Garros arranca con sorpresa… Cae Kerber

La número uno del mundo cae ante Ekaterina Makarova

PARIS.- Reapareció tras el asalto a su casa en el que fue acuchillada y ganó. Petra Kvitova superó la primera ronda al derrotar a la estadounidense Julia Boserup, por 6-3 y 6-2.

La puertorriqueña Monica Puig derrotó a la italiana Roberta Vinci por 6-3, 3-6 y 6-2.

Sin embargo, todos los reflectores y seguramente los encabezados de las secciones especializadas las llevará la número uno del mundo, Angelique Kerber, quien quedó eliminada al caer por un claro 6-2 y 6-2 ante Ekaterina Makarova.

El liderazgo de la alemana corre serio riesgo.

La teutona se convirtió en la primera número uno en caer en el debut de Roland Garros en la Era Abierta. La alemana cayó también en París en primera ronda de 2016.

FUE SUPERIOR

Tras perder contra Makarova, la teutona Kerber señaló que ‘hizo un partido muy bueno. Ha sido una primera ronda bastante dura para mí. Tuve alguna posibilidad en el primer y segundo set, pero no las aproveché. Esa fue la clave para la resolución del partido. En el segundo set desaproveché muy buenas ocasiones para coger el ritmo del partido y poder darle la vuelta pero no he podido por algunos errores no forzados. Luché hasta el final creyendo en mis posibilidades, pero no ha sido suficiente’, mencionó.

‘En tierra batida no me encuentro cómoda. Especialmente en mis movimientos en pista. Normalmente me puedo mover muy bien sobre las pistas pero en arcilla es más difícil y diferente para mí. Estoy bastante decepcionada por la temporada que he realizado en esta superficie. Lo único positivo que le veo a esto es que ya se acabó y ahora toca pensar en la temporada de hierba. Creo que voy a volver a casa a descansar un par de días y comenzaré a prepararme con las miradas puestas en Wimbledon’, agregó la alemana.