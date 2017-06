Cantos a la libertad

Franco de Vita revitaliza sus éxitos con su disco Libre, en la Arena Ciudad de México, donde cantó hasta la media noche

Franco de Vita hizo suyo la Arena Ciudad de México al entregar un concierto con gran producción, derroche de tecnología, utilzando pantallas en el escenario y en la más grande del lugar y con ello y sus éxitos prendió a los más de 8 mil personas que se congregaron en el Cubo de Azcapotzalco.

En punto de las 21:45 hrs y después de aguantar que la gente llegará que se atoró por la intensa lluvia que cayó minutos antes, el venezolano apareció con un chaleco blanco, camisa y pantalón negro para comenzar un viaje lleno de libertad y donde dijo “la clave de un mundo mejor” es la música y la buena educación para tener un mundo mejor.

Franco de Vita tuvo de invitadas a dos grandes cantantes, uan de ellas Lena Burke, cubana hermosa que ya ha estado con el en casi toda la gira y la gran sorpresa de Fela Dominguez cantante mexicana que tendrá la oportunidad de protagonista de estelarizar en España el musical de El Guardaespaldas.

Franco de Vita no dejó de pasar el modo político y expresó que la libertad “es un derecho, no se compra, no se vende. Quiero una Venezuela libre. Un cambio y no regresar a un pasado que nos ha dañado tanto”.

Con escenario majestuoso donde destacaba su gran banda de músicos tanto en los timbales como los de aure como saxofón, y el piano que con letras grandes y dos veces la palabra “Libre” como se titula su gira y su más reciente álbum y la bandera de su natal Venezuela.

“Estamos en muy mala situación, no dejemos morir a todos los venezolanos, no perdamos esperanza todos los pueblos que puedan hacer algo por Venezuela, miren a Venezuela está en muy mala situación, no lo dejemos morir”, indicó.

El cantautor de raíces italo venezolanas se entregó e hizo enormes esfuerzos por cerrar bien el concierto, así lo logró luego de reconocer que sufría de problemas de la garganta y a ratos se le vio dispararse un spray entre canción y canción.

En su repertorio no faltaron sus éxitos como “Esta vez, Cálido y frío, Louis, Tan solo tú“, “Sólo importas tú, Será, Si la ves y Tú de qué vas, que fueron respaldados ppor diez músicos, De Vita permitió a algunos de estos cantar algunos de sus temas que fueron exitos de otros artistas como Ricky Martin y Chayanne.

De Vita también hizo bailar a los asistentes al entonar temas de bachata y salsa como Tengo una pena, lo que fue bien recibido por los asistentes en su mayoría de edad madura.

La noche concluyó dedicando los temas No basta, a la gente que tiene que educar a los niños con buena educación y amor que esa es la clave y finalizó con Te amo, la más emblemática de todas las rolas.