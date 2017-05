CDMX y Edomex atraen a capos para ocultarse; impunidad en Puebla; Infonavit está de fiesta

La Ciudad de México y el Estado de México son refugio de los cárteles del narcotráfico.

La captura de Dámaso López Núñez El Licenciado, en pleno centro de la capital, confirma lo que ha sido una tendencia creciente: los capos se esconden y viven en la zona centro del país, donde asumen un bajo perfil para pasar desapercibidos.

Morelos, Querétaro y Guanajuato han sido, igualmente, estados donde líderes del narcotráfico como Héctor Beltrán Leyva El H, y Arturo Beltrán Leyva El Barbas se instalaron con los mismos objetivos.

El primero fue detenido mientras comía en un restaurante en el Bajío, mientras el segundo fue abatido por la Marina en los departamentos Attitude, de Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009.

Aunque ex operador de los mismos Beltrán Leyva y presuntamente independiente, Edgar Valdez Villarreal La Barbie, fue detenido en Lerma, Estado de México. Vivía como rey, aunque en la calle era discreto.

El Licenciado es heredero de las glorias de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, acusado de buscar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generacíon (CJNG), de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

En un departamentito de interés social de la Nueva Anzures, atrás de la torre de Pemex, para más señas, sin escolta y con su esposa, el originario de El Dorado, Sinaloa, licenciado en derecho por la universidad de Occidente, fue detenido por la Policía Federal.

Se hizo amigo de El Chapo Guzmán, cuando, como subdirector de Puente Grande Jalisco, en 2001, lo ayudó a fugarse en el inicio del sexenio de Fox.

Es su compa.

En la Ciudad de México se dan detenciones, es un centro donde puede haber logística de delincuentes o donde puede haber reforzamientos financieros. Eso no es nuevo.

Contra lo que estamos luchando, es que la ciudad de México se pueda volver un centro de operación, eso es diferente, dijo Miguel Angel Mancera Espinosa, mandatario capitalino.

Y no es tarea fácil. El tamaño de las ciudades facilitan el camuflaje de los malandros, aunque también complican su operación. No es lo mismo que ser amos y señores en provincia.

A la Conago

Mancera Espinosa se perfila para asumir hoy la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que dejará el agradable y leal Graco Ramírez Abreu, quien cobra como gobernador de Morelos.

La reunión se llevará a cabo en Cuernavaca.

Actualmente, Mancera Espinosa preside la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, desde donde planteó el endurecimiento de las penas por portación ilegal de armas de fuego.

Demencial

Ese es el calificativo que merece el ataque sufrido por una familia en la autopista a Puebla a manos de ocho delincuentes.

¿Qué clase de enfermos cometen esos crímenes?

En San Martín Texmelucan, en el kilómetro 96, los sujetos los abordaron para exigirles la camioneta en la que viajaban, una Ford Ranger.

Violaron a la madre, a su hija de 14 años de edad y mataron a un niño de dos años, también su hijo. Al padre lo sometieron y golpearon.

Por supuesto, escaparon en la camioneta.

La Fiscalía de Puebla, donde dice gobernar José Antonio Gali Fayad, emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), como puede imaginar, no descansa y ya busca afanosamente a los malandrines. Es más no pueden ni dormir.

El gobierno de Puebla, como los avestruces, se esconde, mientras la familia vive su duelo, por el daño físico y emocional.

La impunidad en un país donde sólo se castiga el 1 por ciento de los delitos, según el estudio elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP), llamado Indice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), es el aliciente para los delincuentes.

Esta es una muestra de cómo la seguridad, la violencia y la sociedad se han deteriorado, mientras los políticos pelean y cometen todo tipo de delitos con el único fin de alcanzar o mantener el poder.

Fiesta

El Infonavit está de fiesta.

David Penchyna, su director, estará de manteles largos hoy al celebrar la Asamblea General 114, donde se expondrán los avances y se pondrán en marcha tareas que son la base del instituto.

Gracias al sólido manejo presupuestal del organismo tripartita, hoy se erige con una dirección a la que caracterizan su energía y experiencia para cumplir la instrucción presidencial de acercar a más familias a créditos en mejores condiciones.

Territorio mexicano

Ya lo había advertido.

Patricio Martínez, senador del PRI y ex gobernador de Chihuahua, presentó el peritaje realizado por una firma de ingenieros con la capacidad suficiente para hacer la revisión y comprobó que territorio mexicano está en zona de Estados Unidos.

Se trata de 8 mil hectáreas que corresponden a Chihuahua y están en Nuevo México y siete kilómetros de Sonora en Arizona.

Martínez ya había informado que existe un litigio por ese territorio que lleva años.

Vámonos:

“Tres veces te robé, tres veces te robé, tres veces te robé.

La primera por coraje, la segunda por capricho la tercera por placer”.

Evita (Cadena) la del Barrio.

Y que no salga ahora con que fue un 4.

A la señora le gusta el varo fácil y ya son tres videos.

Seguro habrá más.

Si López no profesionaliza su proyecto, se dirige al fracaso.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex