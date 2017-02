Cecilio Domínguez no juega el clásico

América mal y de malas

El paraguayo con una luxación en el hombro izquierdo.- En duda Renato Ibarra, Pablo Aguilar y Bruno Valdez.- No es momento de pedir perdón, sino de ganar: William

Mala fortuna tienen Cecilio Domínguez, quien no podrá jugar el Clásico Nacional, contra Guadalajara, el próximo sábado, pero además hay bajas considerables en el plantel azulcrema.

Cecilio salió con luxación de hombro izquierdo como consecuencia de una caída al minuto 80 del partido de la Copa Corona MX frente a Coras.

El doctor José Vázquez dio el parte médico y confirmó que no podrá jugar contra las Chivas. “De entrada esta semana, lo que resta de la semana es inmovilizar el hombro, ya dependiendo de los estudios vamos a ver cuánto tiempo tenemos que inmovilizar y ya después reactivar la articulación”.

“Como es una primera lesión tiene un pronóstico bueno, reservado a la evolución. Creo que la evolución va a ser buena a corto tiempo”, aclaró el doctor de América, José Vázquez.

El jugador, líder de goleo de los azulcrema con dos anotaciones, será una sensible baja y será evaluado el resto de la semana, pero no será hasta la siguiente que se sabrá cuánto tiempo estará fuera de actividad.

Además del jugador paraguayo en la lista de bajas se encuentran Renato Ibarra y Pablo Aguilar reportaron con sobrecarga muscular, mientras que a Bruno Valdez tiene un golpe en una rodilla.

¿PEDIR PERDÓN?, NO; HAY QUE GANAR

América se juega mucho más que tres puntos ante Chivas, se juega el honor, “por eso no vengo a hablar para pedir perdón, lo que tenemos que hacer es pocas palabras y más actitud”, comentó el brasileño William da Silva, en torno al Clásico Nacional.

Para el partido contra chivas, el América tendrá una baja muy sensible, ya que no estará en la alineación Cecilio Domínguez.

“No hay excusas, con Cecilio o sin él, debemos salir a la cancha y ganar, pagar la deuda con la afición. Por micrófono no hay mucho que decirle a nuestros seguidores, tenemos que hacerlo en la cancha. La gente ha pagado su boleto y no necesitamos hablar mucho, quedamos en deuda, sabemos lo que tenemos que hacer. No vengo a hablar para pedir perdón, lo que tenemos que hacer es pocas palabras y más actitud”, comentó da Silva.

Da Silva lamentó lo sucedido a Cecilio Domínguez, el jugador que mejor nivel había mostrado hasta ahora y que no podrá estar en el clásico debido a una lesión en el hombro, aunque más allá de eso ve bien al equipo para salir del bache.

“Sí nos duele la ausencia de Cecilio, por la calidad, por lo que aporta en la parte ofensiva, pero hay gente para suplirlo. Se trata de un clásico, un partido donde queremos agarrar vuelo. Tenemos que mejorar, hemos trabajado, ya tenemos cinco meses juntos y ya conocemos lo que nos pide el técnico y sobre todo lo que desea la afición. Un triunfo sobre las Chivas”, puntualizó.