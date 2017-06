Celebra Nadal en el Sena

PARÍS.- El gran campeón de Roland Garros por décima ocasión, el español Rafael Nadal, se dejó fotografiar con la Copa de los Mosqueteros a bordo de un barco que navega por el Sena frente a la majestuosa Torre Eiffel, una estampa ya clásica que culmina su décimo triunfo en un torneo que le dedicará un busto en sus nuevas instalaciones para sellar la comunión entre el tenista y el público francés.

‘La estatua no me abruma, pero tampoco lo contrario. No soy una persona de grandes fiestas. Soy de fiestas con mis amigos, pero no grandes celebraciones. Pero tampoco de grandes dramas’, dijo.