Celebran en el planeta

Admiradores en todo el mundo festejan el Día de la Guerra de las Galaxias; en México fue en la expo Comic Conqué

Decenas de admiradores disfrazados como caballeros Jedi, soldados imperiales y el personaje Luke Skywalker se reunieron el jueves en el centro de Taipei para celebrar el Día de la Guerra de las Galaxias, en el cuadragésimo aniversario de la franquicia de ciencia ficción.

Fiestas de disfraces, maratones de películas y divertidas carreras son parte de los eventos que se realizarán a nivel mundial para celebrar la saga espacial. Los seguidores hicieron tendencia en las redes sociales la frase “May the 4th be with you”, parodiando la de la película “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”) por la fecha del aniversario.

En la capital taiwanesa, los admiradores se tomaron el día libre en el trabajo para posar disfrazados en sitios famosos como la icónica torre Taipei 101 y el monumento Sun Yat-Sen Memorial Hall.

El evento de este año incluyó un duelo con sables láser en Living Mall, un centro comercial con una esfera gigante que parece la estación espacial imperial Estrella de la Muerte, dijeron los organizadores.

“La gente de Taiwán ama el cine y ama las películas de ciencia ficción, y desde el comienzo fueron admiradores de ‘La Guerra de las Galaxias'”, dijo Makoto Tsai, de 32 años y cineasta y co-organizador del evento.

Este año se celebra el 40 aniversario del estreno en 1977 de la película que dio comienzo a la franquicia, “Una Nueva Esperanza”, escrita y dirigida por George Lucas y protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. La actriz falleció súbitamente el año pasado y es famosa por su papel como la intrépida princesa Leia Organa.

La franquicia fue revivida hace dos años con el estreno de “El Despertar de la Fuerza”, que se convirtió en la tercera película que más ha recaudado en la historia, con unos 2.000 millones de dólares en la taquillas de todo el mundo. La segunda entrega “Los Últimos Jedi” llegará a los cines en diciembre de este año y “Episodio IX” en el 2019.

Disney, que compró la franquicia a LucasFilm en 2012, también ha desarrollado películas derivadas de la saga, como “Rogue One”, estrenada el año pasado, y un filme sobre el personaje Han Solo, cuyo estreno está previsto para 2018.

EN MÉXICO FUE CON EL CONQUE

Previo al inicio de la edición 2017 de la convención de cómics y entretenimiento Conque, el Querétaro Centro de Congresos (QCC) se vestirá de gala para celebrar el 40 aniversario de la franquicia de “La guerra de las galaxias”.

A partir de las 17:00 horas se llevaó a cabo una celebración exclusiva, a la que podrán asistir los fanáticos de estas películas que cuenten con un boleto de tres días para este encuentro, que se realizará del 5 al 7 de mayo.

Vale la pena recordar que fue en 1977 cuando se estrenó en cines la cinta “Star Wars: Episode IV, a new hope”, título que dio origen a una de las sagas de ciencia ficción de más éxito a nivel mundial.

Por esto mismo, este año, cuatro décadas después de su estreno, Conque y The Walt Disney Company, junto con Lucasfilm, tienen el orgullo de festejar este aniversario en México.

Es así como se invita a todos los asistentes llevar puestos sus atuendos de una “galaxia muy lejana” y portar una fotografía de su mejor experiencia con estas cintas, para adornar las paredes del Museo Star Wars, el cual exhibirá artículos oficiales de los largometrajes.

También se podrá accesar a esta reunión adquiriendo cualquiera de los paquetes, como el Limited Edition, Experience o el Conque, informó un comunicado.

Los boletos serán intercambiados por pulseras de entrada en las taquillas, ubicadas en el andador principal del QCC.

Conque, cuyo horario será de las 10:00 a las 20:00 horas, reunirá a los mejores talentos del cómic, cine, animación y el doblaje en conferencias magistrales, presentaciones en vivo, talleres y convivencias con los artistas.

Este año contará con dos invitados especiales: Stan Lee, cocreador del universo Marvel, y Tom Holland, protagonista de “Spider-Man de regreso a casa”, el nuevo filme del arácnido.