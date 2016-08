Chivas baila al América, 0-3 ¡con todo y Sambueza!

Fue un baile. Chivas hizo bailar el jarabe tapatío al América, que perdió sin meter las manos.

Fueron tres goles y pudieron ser más, mientras que las Águilas no pudieron crear una sola opción clara de gol.

Fue un 3-0 justo y merecido que los miles de aficionados gozaron porque los tapatíos ya debían una actuación así en todos los sentidos.

Jorge Vergara se los anticipó. “Les vamos a ganar con todo y Sambueza”. Durante la semana se habló mucho sobre el perdón de la Comisión Disciplinaria para el jugador Águilas, porque se pensó que podía marcar diferencia, pero el delantero no apareció porque América ni las manos metió.

Edwin Hernández y Marco Bueno bien pudieron hacer el marcador más escandaloso, pero fallaron, sin embargo Guadalajara demostró que sabe jugar esta clase de encuentros al aportar carácter, gallardía, talento y contundencia.

Noche redonda para Guadalajara que le dio una alegría a sus miles de aficionados que se dieron cita en el estadio Azteca y salir sencillamente contentos, porque en su mente aún estaba fresco el recuerdo de la eliminación en la liguilla pasada.

Porque en el campo sólo hubo un equipo y ese fue el Guadalajara, sus hombres jugaron perfecto, sin errores, bien concentrados y contundentes al momento de pararse frente al marco de Moisés Muñoz.

Fue tal la superioridad de las Chivas, que no tuvieron respuesta del América, porque Rodolfo Cota tuvo una de sus noches más tranquilas. El aporte ofensivo de las Águilas no existió.

Rubens Sambueza, Oswaldo Martínez, Silvio Romero, Darwin Quintero, Michael Arroyo y compañía… no tuvieron respuesta.

Ignacio Ambriz buscó el revulsivo en la banca, pero esta vez nadie podía salvarlo de la derrota, porque en la cancha hubo 11 hombres rayados que les ganaron en todo.

DE UN LADO

Un duelo que dominó el Guadalajara de principio a fin. Matías Almeyda sorprendió a Ignacio Ambriz con un planteamiento ofensivo. Michael Pérez hizo un trabajo exacto que le permitió al resto de sus compañeros pensar en ofender. Isaac Brizuela hizo un gran encuentro al grado de ser el mejor jugador del mismo, hizo dos goles y fue quien dio el pase para que Carlos Peña escribiera la goleada a las Águilas.

Bueno hasta los movimientos le salieron a Matías Almeya, quien ya resuelto el partido metió a Carlos Peña, quien terminó por dar la puntilla a los americanistas al meter el 3-0.

América no existió. Paul Aguilar, ausente por la derecha, sus centrales con contadas ocasiones para sumarse a un remate en la táctica fija, sus hombres de talento sucumbieron, Sambueza, Oswaldo Martínez, divorciados y sus delanteros sin balones ni espacios simple y sencillamente no tuvieron el peso para cambiar la historia del clásico.

GOLES

Minuto 19. 0-1. Jugada por el lado izquierdo, llegada de Javier Chofis López, quien centra y Brizuela la termina por empujar.

Minuto 31. 0-2.- Descolgada. Jugada relampagueante que concluye Brizuela con disparo por abajo que vence a Muñoz. Asistencia de Zaldívar.

Minuto 84. 0-3. Jugada por el lado derecho, llegada de Brizuela, quien saca su centro y Carlos Peña llega y de cabeza la mete pegada al poste derecho de Moisés Muñoz.

EN ZONA DE CALIFICACIÓN

Una derrota que deja al América en 11 puntos en el quinto sitio, mientras que Chivas alcanza la misma suma y se mete al zona de calificación en el séptimo sitio.

AMBRIZ QUEDA MAL PARADO

El 3-0 abre un paréntesis de duda para el trabajo de Ignacio Ambriz, mientras que el resultado le pone crédito y credibilidad a Matías Almeyda que dicho sea de paso le vuelve a ganar al América.

ÁRBITRO ORTIZ SE GRADUÓ

Mucho se habló de la novatez de Marco Antonio Ortiz, algunos apuntaron que se trataba de una apuesta riesgosa de la Comisión de Arbitraje, pero el hombre de negro estuvo siempre cerca de la jugada, aplicó el reglamento al pie de la letra y no dio libertades a nadie. Mucho contó también que los jugadores se dedicaran a lo suyo. Ortiz se graduó y demostró que tiene capacidad y conocimiento para convertirse en el mejor árbitro del futbol mexicano, ojalá los demás lo dejen.

OSWALDO Y MATÍAS

Chivas estuvo tan concentrado porque hubo situaciones en el partido, pero nunca se dejaron llevar, como la acción donde Matías Almeyda discutió con Oswaldo Martínez, donde todos dejaron que ambos resolvieran esos empujones sin engancharse.

PEQUEÑA GRESCA

Cerca del final del partido se presentó un intento de gresca, más por la impotencia de los americanistas, pero todo se resolvió porque la superioridad de Guadalajara fue tal que cualquier intento de bronca hubiese sonado a frustración.

QUÉ DERROTA EN EL CENTENARIO

América festeja sus 100 años de vida. Y la derrota que le propinó Chivas les apaga todo el ánimo y que seguramente la directiva les pedirá que no vuelva a repetirse una actuación como la que dieron contra el Guadalajara. Hay derrotas que calan y la de esta noche va a quedar en la mente de los aficionados por mucho tiempo.

DOS EMPATES Y DOS DERROTA

Con la caída, América en el estadio Azteca suma dos empates y dos derrotas lo que habla de que como local no termina por pesar.

ESTADÍSTICAS

AMÉRICA 0-3 GUADALAJARA

Estadio: Azteca

ALINEACIONES

AMERICA

23 Moisés Muñoz

22 Paul Aguilar

2 Paolo Goltz

12 Pablo Aguilar

15 Osmar Mares

30 Renato Ibarra

(7 William Da Silva 46)

10 Osvaldo Martínez

14 Rubens Sambueza

21 Daniel Guerrero

(19 Diego Pineda 80)

9 Silvio Romero

31 Darwin Quintero

(11 Michael Arroyo 46)

DT: Ignacio Ambriz

GUADALAJARA

30 Rodolfo Cota

17 Jesús Sánchez

4 Jair Pereira

5 Hedgardo Marín

6 Edwin Hernández

25 Michael Pérez

7 Orbelín Pineda

(23 Juan José Vázquez 81)

11 Isaac Brizuela

24 Carlos Cisneros

(19 Marco Bueno 71)

10 Eduardo López

(27 Carlos Peña 70)

14 Ángel Zaldívar

DT: Matías Almeyda

ARBITRO: Marco Antonio Ortiz Nava

ASISTENTES: Alberto Morín y Mario Jesús López

AMONESTADOS

AMERICA

Osmar Mares 34′

Michel Arroyo 49′

William da Silva 57′

Paul Aguilar 63′

Rubens Sambueza 73′

Oswaldo Martínez 75′

Pablo Aguilar 91′

GUADALAJARA

Ángel Zaldívar 56′

Javier López 69′

Edwin Hernández 70′

Jair Pereira 83′

Isaac Brizuela 89′

Rodolfo Cota 91′

GOLES

Minuto 19. 0-1. Isaac Brizuela

Minuto 31. 0-2. Isaac Brizuela

Minuto 84. 0-3. Carlos Peña