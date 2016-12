Claudia Martin tendrá primer reto

La actriz Claudia Martin tendrá la oportunidad de demostrar su talento actoral, al recibir su primer papel importante en la telenovela “Enamorándome de Ramón”, al lado de los protagonistas José Ron y Esmeralda Pimentel.

La joven actriz, recién egresada del CEA de Televisa, será “Sandra Medina”, que es la hermana menor de “Fabiola” (Esmeralda Pimentel) , quien por causas de un fatal accidente queda imposibilitada para hablar.

“Estoy feliz, yo soy ´Sandra Medina´, la hermana pequeña de ´Fabiola´ y pues desde el inicio de la telenovela, nos sucede una tragedia familiar al grado que de la impresión yo me quedo muda y pues estoy muy agradecida con Lucero Suárez porque me brindó la oportunidad de realizar este personaje que para mí es un reto muy lindo”, comentó. Añadió, que para su personaje se ha tenido que preparar estudiando a gente que ha perdido el habla y cómo estos logran desenvolverse en la vida diaria, así como en talleres de actuación a lo largo de dos meses previos al inicio de las grabaciones.

“Es un lindo reto porque como actriz he tenido que aprender a expresarme a través de gestos y señales en talleres y luego de esto ajustar mis movimientos a las cámaras para que mis acciones, sobre todo en los ´close up´, se vean naturales y no falsos”.

Agregó, que aunque ha tenido un par de intervenciones en otras novelas, será en “Enamorándome de Ramón”, donde tendrá la oportunidad de demostrar su talento y lo aprendido en el centro actoral de la televisora de San Ángel.

“Es mi primera gran oportunidad en televisión, primero participé en “Un camino hacia el destino”, después en “Sueño de amor” con un personaje que entró al final y ahora con este proyecto en el que estoy de principio a fin y que era lo que ya deseaba”.

“Estoy muy agradecida con Lucero Suárez, no sólo por la oportunidad que me ha dado, sino porque me apoya mucho, me dice por dónde irme pues es muy observadora y me va llevando y eso me encanta porque me va guiando y pues yo feliz de la vida”, concluyó. (Notimex)