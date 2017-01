Coinciden MAM y Encinas, habrá Constitución CDMX el 31 de enero

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, coincidieron que a seis días de que termine el plazo para la aprobación de la Constitución CDMX, ésta se terminará en tiempo y forma.

El mandatario capitalino señaló que los trabajos avanzan favorablemente e hizo un reconocimiento a los constituyentes por su labor.

“Hoy la Ciudad de México tiene claro el rumbo aquí en esto que se platicaba, una ciudad que va a tener clarísimos sus derechos, que va a tener refrendado el compromiso con la clase trabajadora. Una ciudad de tarea social, una ciudad que vela por la gente, porque estén bien las familias, porque estén bien los niños, las mujeres, los adultos mayores, eso es lo que estamos construyendo”, indicó.

Por su parte Encinas Rodríguez precisó que no existe fecha establecida por ley para la promulgación de la primera Carta Magna capitalina, pero recordó que la fecha para su aprobación será el último día de este mes.

“No necesariamente, no hay fecha establecida en la Reforma Constitucional para que sea publicada o promulgada el 5 de febrero. Ese es un asunto que nos atañe estrictamente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para que quede claro”, dijo.

Respecto a la solicitud de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para que se prorrogue el plazo para terminar la dictaminación de la constitución, el senador con licencia indicó que se está haciendo el análisis jurídico respectivo, pero destacó que la reforma constitucional de la Ciudad de México estableció una fecha límite.

En conferencia de prensa, se mostró optimista respecto al ritmo que han tomado las discusiones tras modificarse el formato de las deliberaciones, por lo que precisó al momento existe un avance del 75 por ciento en la aprobación y no habría contratiempos para terminar en la fecha estipulada.

Respecto a las visitas del consejero jurídico, Manuel Granados, en el Pleno de la Asamblea Constituyentes aseveró que de manera personal e institucional su presencia no es lo más adecuado.

“Mi opinión personal e institucional es que no debería de suceder eso, aunque también hay que reconocer que la visita que tuvo la semana pasada fue derivada de la agresión que tuvo el Diputado Cesar Camacho Quiroz, y vino a conocer respecto de la denuncia que se presentó. Pero en las dos ocasiones que ha estado presente deben cubrirse las formas y sin lugar a dudas el espacio para su presencia en el Pleno no es el más adecuado. Yo creo que ninguno de nuestros compañeros diputados ni diputadas constituyente va a abdicar de su autonomía plena. Hay gente de principios, de convicciones, y no veo que nadie vaya a ceder en ello y mucho menos el presidente”.

Subrayó que todas las decisiones de la Asamblea Constituyente se están tomando en el ejercicio de su soberanía, son decisiones que se han tomado por cuenta propia.

“No ha habido ninguna llamada e injerencia alguna del Jefe de Gobierno y de ningún otro poder federal o local”.