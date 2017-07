Colapsa Marco Fabián portal de la FIFA

VOTACIÓN AL MEJOR GOL DE COPA CONFEDERACIONES RUSIA 2017

También compiten por la distinción Raúl Jiménez, André Silva, Quaresma, Demirbay y Zambo

ZÚRICH, Suiza.- Tras comenzar ayer la votación al galardón como el mejor gol de la Copa Confederaciones 2017, el mexicano Marco Fabián de la Mora colapsó la sección del portal de la FIFA donde se podía elegir su gol anotado en la derrota de México 4-1 frente a su similar de Alemania.

Y es que miles de internautas que intentaron señalar su preferencia por la anotación de Marco a los germanos no pudieron hacerlo, pues tuvieron como respuesta una pantalla con la leyenda: “¡Oh, no! ¡Has errado el tiro! ¡Lo sentimos! Esta página no se encuentra”.

Quienes saben acerca de los motivos por los que se caen las páginas en internet, señalan que el tráfico de ingresos de internautas supera la capacidad instalada de la web en turno.

Junto con Fabián de la Mora, Raúl Jiménez también compite

al mejor tanto del campeonato realizado en Rusia.

El mediocampista del Eintracht Frankfurt marcó el “golazo de la honra” en la derrota ante Alemania 4-1 en las semifinales con un disparo de derecha imposible para el meta Ter Stegen.

Por su parte, el atacante del Benfica compite gracias a la anotación lograda en el choque de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, que en ese momento significó el empate para la posterior victoria de la Selección Mexicana 2-1.

Los demás nominados son André Silva y Quaresma (Portugal), Kerem Demirbay (Alemania) y André-Frank Zambo (Camerún).

La votación comenzó ayer y durará una semana, dando a conocer al vencedor en las votaciones abiertas al público el día 10 de julio.