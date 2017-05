¡Con dinero baila el Piojo!

Miguel Herrera acepta charlas con América

Dice que todo dependerá de la propuesta económica; hoy se haría oficial su salida de Xolos y la llegada el Nido

El aún entrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel ‘El Piojo’ Herrera, dio a conocer que sostuvo un primer acercamiento con las Águilas del América para dirigirlas la próxima temporada y es cuestión de tiempo para que se haga oficial su regreso al Nido.

Herrera fue claro al asegurar que la directiva del equipo fronterizo le dio autorización para hablar con los dirigentes del América, tras concluir la participación de los norteños en el torneo.

Aseguró que estuvo en contacto, vía telefónica, con el dueño de los Xolos, Jorge Alberto Hank Inzunza, para comentarle sobre este primer acercamiento, pero que sería hasta su regreso de la junta de dueños, cuando tocarían fondo el tema.

De hecho, Miguel contemplaba la reunión con Hank Inznuza para este martes.

Herrera no adelanta hechos, pero es un hecho que todo está dado para su regreso al banquillo de las Águilas del América.

PROPUESTA ECONÓMICA

Sin aceptar que ya está todo consumado, Herrera expuso que su regreso al América es viable.

Pero comentó que todo dependerá de la propuesta económica:

“No porque sea primordial, pero tiene que venir la propuesta económica para ver cómo está la cosa. Primero prefiero dar tiempo a escuchar la propuesta, platicar para ver cómo van a estar las cosas. Yo no creo que haya ningún problema, pero bueno, no puedo decir de algo que no tengo claro”.

Y agregó: “Estoy seguro que las cosas van a salir bien, si van a salir a dar una buena propuesta para regresar a los primeros planos, entonces todo irá a pedir de boca. Ahorita quien me contestó fue Mauricio Culebro (vicepresidente operativo del conjunto de Coapa). A mí me llevaron al América Yon de Luisa, Ricardo Peláez y Pepe Romano. No sé cómo se estén manejando las cosas ahorita con Mauricio Culebro, pero a mí quien me contactó fue él’.

Miguel Herrera, quien llevó al América a convertirse en campeón del Torneo de Clausura de 2013, dijo que confía en que todo se pueda solucionar esta misma semana.

Tampoco quiso hablar sobre el tema de Avilés Hurtado y Guido Rodríguez, cuyos nombres suenan para ocupar un lugar en el conjunto del América.