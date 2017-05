Con genéricos compras más baratas y mayores beneficios: JSYT

En el año 2016, el Presidente de la república Enrique Peña Nieto, nombra a Julio Sánchez y Tépoz como Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien con un curriculum que avala no solo su conocimiento, sino su experiencia en el ramo ha realizado acciones que han llevando a cambios importantes en el sector salud, alimentario, entre otros.

COFEPRIS como ente regulador en el país.

“COFEPRIS es una autoridad con altísimas facultades, regulamos quince industrias, traemos entre estas industrias un impacto económico realmente importante; 9.8% del PIB lo regulamos nosotros y, además, si evalúas el valor económico que tiene esto en comercio exterior es casi el 11%.

“Sin duda esto es evidente, ya que regulamos alimentos, bebidas, todo el sector del alcohol, todo el sector del tabaco, medicamentos, dispositivos médicos, la industria química, restaurantes, servicios, clínicas, es decir realmente traemos un abanico industrial muy importante que tiene que pasar necesariamente por COFEPRIS”.

“Cada industria tiene que cumplir con demostrar para cada uno de sus servicios y/o productos es de calidad, servicio y eficacia.

“Todo es un punto importante, no solamente somos nosotros el que regula la actividad, podemos incluso ser el que fomenta, el que promueve el desarrollo de algunos sectores, y te quiero poner al menos un par de ejemplos.

Medicamentos genéricos una opción al alcance de todos.

El tema de alto costo de los medicamentos en México, siempre ha pegado directamente a la población, las nuevas opciones en el mundo con respecto a los medicamentos genéricos abre oportunidad a tener un país más sano y el comisionado comenta:

“En el mercado de medicamentos desde e 2011 empezamos a hacer una estrategia muy puntual para empezar a ampliar el mercado de medicamentos genéricos.

“Quiero decir porque en esa época y porque no antes, esto es algo que se explica muy fácilmente y que tiene todo sentido, todos y cada uno de los registros de medicamentos en nuestro país, se emitieron sin una característica esencial, se tuvo que haber incorporado una regulación que es la comparación con un estudio, digamos entre el innovador y el genérico, un estudio de bio equivalencia y además con una revisión periódica, antes no se hacía y ahora ya se hace”.

Con las nuevas reformas y estructuras administrativas en registros de medicamentos, ya se puso orden para avanzar en el tema de genéricos.

“Para 2011 había un rezago de 30,000 registros, claramente no hubo una previsión adecuada en los años que se dieron para la la transición en la reforma, se dió una transición de 5 años para que los laboratorios se prepararan y la autoridad también para iniciar el proceso de renovación, lo que se previó en la ley que 150 días tardaría la autoridad para dar la resolución, la autoridad se tardó y no se preparó para el flujo de demanda de registros entre medicamentos y dispositivos médicos, había una cantidad enorme de medicamentos y dispositivos médicos que no se podían importar, que no se podían comercializar, entre ellos solicitudes de medicamentos de genéricos, es decir, ya genéricos con pruebas de bio equivalencia, entonces lo que hicimos con todo ese universo de renovaciones de registros más los nuevos que nos estaban llegando, los fuimos clasificando por grupos una estrategia para atender renovaciones a través de hacer diferenciación por tipo de riesgo de los productos y liberamos de manera estratégica, separamos la solicitudes de genéricos, y en 2010 la corte resuelve cuáles eran las patentes que se debían respetar”.

La aceptación en la población acerca del medicamento genérico ha tenido, buena aceptación y qué beneficios se han obtenido.

“En la calle prevalece que no te hacen el mismo efecto, en realidad es que desde 2010 revisamos todo lo que había, los medicamentos del mercado ya pasaron la prueba para ser iguales de los innovadores.

“Hay beneficios en muchos ámbitos, el sector publico compra mas barato, en el caso de la influenza había un solo referente y tuvimos desabasto ante esta temporada, se venció la patente y en menos de tres meses había tres genéricos, el IMSS compro 55% mas barato, el resultado en términos de salud es el acceso, que exista suficiente medicamento y abasto permanente de los productos.

“Te quiero comentar como se mueven los indicadores con la estrategia de renovar registros, meter genéricos, mantener innovadores, y esto es reducir el gasto de medicamentos en el sector salud lo cual ayuda a todos”.

Estar dentro de los parámetros que marca la OCDE en este rubro de medicamentos genéricos, cuánto tiempo nos llevaría.

“Creo que este paso sin duda lo alcanzaremos en los próximos 5 años, pero un elemento clave para esto es la confianza que las personas puedan tener en los medicamentos genéricos”

La alimentación y el problema de obesidad, cómo lo maneja COFEPRIS.

“Desde que la presidencia lanzó la estrategia de alimentación en materia de obesidad, diabetes e hipertensión, COFEPRIS desarrolla programas y componentes regulatorios para atender el problema de la obesidad.

“Nos toco implementar la normatividad para el etiquetado frontal en todos los productos, alimentos y bebidas pre envasadas, imagínate eso, millones de productos que cambiaron