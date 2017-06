Con la venia de los grandes

Michel Franco, feliz de contar con el apoyo de Los tres compadres del cine mundial, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Del Toro; presenta Las hijas de Abril la cual se estrena el próximo 23 de junio, luego de ganar premio en Cannes

Para el cineasta Michel Franco, es invaluable el apoyo que cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, entre otros, le brindaron en la reciente edición del Festival de Cine de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado por su película Las hijas de Abril.

En charla con los medios a propósito del estreno del filme, el próximo 23 de junio, Franco compartió que encontró en ellos “demasiada buena onda. Al primero que vi fue a Cuarón. Yo estaba tomando un café y de repente un tipo muy entusiasta que en un principio no reconocí porque traía lentes y lucia muy delgado (Alfonso), me dijo: Cómo estás Michel, cómo vas, cómo te sientes, necesitas algo. Abiertamente había mucho orgullo de parte de ellos y de Diego (Luna), Gael (Garcia), Salma (Hayek) y muchos otros que no salen en esa borrachera de mariachi”, agregó con gran emoción esta tarde, en compañía de su elenco principal Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon y Joanna Larequi.

De acuerdo con el también director de El último paciente y Después de Lucía, “había esa sensación de amistad de parte de los colegas mexicanos que querían que a la película le fuera bien”.

Sostuvo que para su fortuna Cannes estaba de manteles largo y festejaba su 70 aniversario, por lo que estaban convocados Cuarón, Iñárritu y Del Toro, quienes “me daban consejos, cada uno completamente diferentes.

“Unos se sorprendían de que les dijera que estaba muy nervioso, otros me decían que era normal. Cada director tiene su personalidad y así eran sus consejos”, agregó Franco, quien descartaba la posibilidad de obtener un galardón dado que las estadísticas dicen que ganarse un tercer premio consecutivamente era imposible.

FIEL A MÉXICO

Tras mencionar que la recepción de la película fue muy buena en Cannes, mencionó que continuará haciendo cintas en México, aunque adelantó que su siguiente proyecto lo filmará en Estados Unidos.

“Me encantaría enormemente trabajar con los mexicanos porque insisto quiero seguir haciendo películas aquí en México pero cuando sale el chance de poder trabajar con Uma Thurman, porque le encanta la película y sobre todo el trabajo de Emma Suárez, claro que también es interesante filmar una película con ella o traerlos aquí y combinar”, señaló.

Las hijas de Abril, que llega al circuito comercial de México luego de su estreno en Cannes, narra la historia de “Valeria”, una joven de 17 años que luego de dar a luz a una niña, se ve envuelta en una serie de dramas provocados por su propia madre, “Abril”, una mujer que no asume el paso de los años y se comporta como una “veinteañera”. (NOTIMEX)