¡Con mano negra, Tigres avanza!; vence al León y es primer finalista

MONTERREY, NL.- Con yerros arbitrales que los favorecieron, los Tigres de la UNAL obtuvieron un polémico triunfo 2-1 (global 3-1) sobre León, para convertirse en el primer finalista del torneo Apertura 2016.

Un triunfo discutido el que lograron los norteños, porque el silbante César Ramos Palazuelos y sus asistentes cometieron pifias que fueron directo al marcador.

Y es que cuando León ganaba 1-0 y tenía la posibilidad de encontrar el segundo tanto que lo metía, dieron por válido un gol de André-Pierre Gignac que estaba en claro fuera de juego y eso despertó a los locales y les abrió el camino al triunfo.

Fue indudable que la ‘mano negra’ del silbante gravitó en el ánimo de los contendientes.

Aunque también es justo decir que al final de cuentas Tigres es justo finalista, porque fue superior a lo largo de la eliminatoria sobre unos Panzas Verdes que luego de una racha invicta se cayeron y acabaron con tres derrotas.

CON LO MEJOR

Ambos cuadros salieron al campo con sus cuadros estelares. Tigres alineó con Nahuel Guzmán bajo los palos; Iván Estrada, Juninho, Hugo Ayala y Jorge Torres Nilo en la defensa; Guido Pizarro y Jesús Dueñas como escudos; Jürgen Damm, Ismael Sosa y Javier Aquino llegando de atrás para respaldar a André-Pierre Gignac.

Mientras León jugó con William Yarbrough en la puerta; Fernando Navarro, Guillermo Burdisso, Diego Novaretti y Efraín Velarde en la línea de fondo; Leonel López y Christian Valdez como escudos; mientras que Darío Burbano, Luis Montes y Maxi Moralez eran los enganches con su eje de ataque, Mauro Boselli. Extrañó no ver a Elías Hernández en la cancha de inicio.

RUGIÓ EL LEÓN

El partido fue intenso y peleado de principio a fin. Tigres salió más conectado, con ganas de liquidar las esperanzas del León, que se veía desconcertado y sin capacidad para tener en su poder la pelota.

Aunque los norteños carecieron de claridad en sus arribos, porque Aquino y Damm desbordaban por los costados, pero sus servicios no encontraban a Gignac y Sosa para que los firmaran.

Pero el panorama cambió, cuando a los 16 de acción vino el gol de Luis Montes que ponía a soñar a los del Bajío.

Ese tanto le dio confianza a los esmeraldas y dejó en shock a Tigres, aunque los visitantes no supieron aprovechar esos minutos, pese a tener algunos acercamiebntos, carecieron de fuerza.

GOL EN FUERA DE JUEGO

Ese fue el error de los verdes, dejar que su rival se rehiciera, porque paulatinamente Tigres recuperó la forma y fue al frente en busca de la igualada.

Así, los anfitriones se acercaron con un tiro libre de Juninho por encima y otra acción donde Gignac conectó cabezazo a las manos de Yarbrough.

El primer tiempo agonizaba, cuando vino la jugada polémica, André-Pierre Gignac recibió balón en fuera de juego y terminó enviándolo a las redes.

MÁS POLEMICA

Para el complemento y obligado por las circunstancias, León se tiró con mayor decisión en busca del marco de Nahuel Guzmán, con más ganas que orden y futbol generó sus arribos, con un disparo de Montes que se fue ligeramente desviado, un cabezazo de Burdisso por encima y un remate de Fernando Navarro al larguero.

Posteriormente vino una acción donde le anularon un gol a Burdisso, porque supuestamente la pelota salió cuando Moralez la había recentrado con la cabeza. Fue una acción muy polémica.

GOLAZO DE ZELARAYÁN

Los técnicos hicieron ajustes, Tuca metió a Zelarayán y Torrente a Elías Hernández. Vinieron acercamientos de Montes y Gignac, que probaron fortuna, pero sus envíos se fueron desviados.

El tiempo avanzaba y León comenzó a caer en la desesperación porque no encentraba el marco de los locales y se le acabaron las ideas, comenzó a meter pelotazos que facilitaron la labor destructiva de de los felinos norteños.

Incluso, Torrente mandó al campo a Nacho González, que se metió en defensa para mandar al frente a Novaretti, buscado aprovechar su estatura.

Pero a los 77, Lucas Zelarayán sacó el conejo de la chistera y se mandó un golazo que mató al León.

Los minutos restantes Tigres trató de manejar el balón y León buscaba desesperadamente un gol, pero no tuvo los recursos para vulnerar la zaga de Tigres y así vino el silbatazo que selló la victoria de los de casa y su calificación a la final.

GOLES

0-1, Minuto 16. La zaga de Tigres rechaza un balón, Elías lo toca para Luis Montes, quien le pega derechazo que pega en la mano de Juninho y se mete en el rincón derecho de Nahuel Guzmán.

1-1, Minuto 45. Balón al hueco, por derecha, André-Pierre Gignac recibe dentro del área, recorta a Burdisso y saca zurdazo raso a la diestra de Yarbrough.

2-1, Minuto 77. Tigres pasea la bola, la cual llega a la izquierda para Lucas Zelarayán, quien casi sobre la línea del área grande se acomoda y tira al ángulo superior izquierdo. Golazo.

DETALLES

ESPERAN RIVAL

Los Tigres lograron su boleto a la final del Apertura 2016 y no saben cuándo jugarán, porque si les toca América sería hasta la semana de Navidad, porque las Águilas deben cumplir su compromiso en el Mundial de Clubes; y si es Necaxa, la disputa por el título comenzaría el jueves entrante.

BALANCE POSITIVO

León se despidió del torneo con el sabor amargo de haberse quedado en la antesala de la final, pero dentro de todo su balance es positivo, porque con Javier Torrente tuvieron un regreso fenomenal que les dio para meterse en la Liguilla y sus expectativas para el próximo certamen son buenas.

HOMENAJE AL CHAPECOENSE

Previo al juego se rindió un homenaje en memoria de los jugadores fallecidos del Chapecoense, los jugadores de ambos cuadros se juntaron medio campo y se guardo un minuto silencio que se convirtió en aplausos. Además Tigres lució el escudo del cuadro brasileño en la manga izquierda de su uniforme.

GIGNAC SIGUE ENCENDIDO

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, sigue hipnotizado y haciendo goles que ya tienen a los norteños en la final. Y su festejo fue precisamente hipnotizando a sus compañeros.

RAMOS PALAZUELOS, CHIVO EXPIATORIO

El trabajo arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos se vio empañado por conceder como bueno el gol de André-Pierre Gignac, quien estaba en fuera de juego y su tanto debió ser invalidado. Mientras en la anotación anulada a Burdisso, fue muy cerrada la acción, parecía que no había salido el balón.

ESTADÍSTICAS

TIGRES 2, LEÓN 1 (global 3-1)

Estadio Universitario

ALINEACIONES

TIGRES

1 Nahuel Guzmán

14 Iván Estrada

(24 José Arturo Rivas 88′)

3 Juninho

4 Hugo Ayala

6 Jorge Torres Nilo

19 Guido Pizarro

29 Jesús Dueñas

20 Javier Aquino

(17 José Fco. Torres 90′)

25 Jürgen Damm

18 Ismael Sosa

(8 Lucas Zelarayán 70′)

10 André-Pierre Gignac

DT: Ricardo Ferretti

LEÓN

25 William Yarbrough

5 Fernando Navarro

(15 Carlos Guzmán 83′)

3 Guillermo Burdisso

6 Diego Novaretti

2 Efraín Velarde

20 Leonel López

(8 Elías Hernández 66′)

26 Christian Valdez

7 Darío Burbano

(35 Ignacio González 75′)

10 Luis Montes

17 Mauro Boselli

18 Maxi Moralez

DT: Javier Torrente

ÁRBITRO: César Arturo Ramos Palazuelos

ASISTENTES: Marcos Quintero y Miguel Ángel Hernández

AMONESTADOS

TIGRES

Jesús Dueñas 35′

Guido Pizarro 56′

André-Pierre Gignac 89′

LEÓN

Leonel López 31′

Maxi Moralez 41′

Andrés Andrade 70′ y 94+

Mauro Boselli 83′

Guillermo Burdisso 83′

EXPULSADOS

LEÓN

Andrés Andrade 94+

GOLES

0-1, Minuto 16. Luis Montes

1-1, Minuto 45. André-Pierre Gignac

2-1, Minuto 77. Lucas Zelarayan

Javier Torrente/DT del León

“Tigres se vio ayudado por el árbitro y aunque fuimos superiores y los dominamos ante su gente, me siento afectado por el arbitraje. Estoy orgulloso de mis jugadores y me duele no estar en la final, queríamos llegar”.

Jesús Martínez/Presidente del León

“El arbitraje nos dio con todo. Es una impotencia, porque es la tercera liguilla que nos afectan y en dos de ellas fue el mismo árbitro de hoy (César Ramos Palazuelos”.

Mauro Boselli/Delantero del León

“Me hubiera gustado que Tigres nos ganara bien… Yo con el arbitraje no me meto, pero ya vimos las fotos y hoy por hoy estamos fuera”.

Lucas Zelarayán/Delantero de Tigres

“Estamos en la final, es lo que queríamos, era el objetivo; no sabemos cuándo se juega, pero el día que sea contra el rival que sea, siempre nuestro objetivo es el título, ya sea Navidad, Año Nuevo o cuando sea, queremos ser campeones”.

GULLIT, AL QUERÉTARO

El futbol de estufa sigue dando de qué hablar y ayer surgió la versión de que el Gullit Carlos Peña deja a las Chivas y se va en venta definitiva con los Gallos del Querétaro. Habrá que esperar la confirmación de la noticia.