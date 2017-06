Condena Consejo Ciudadano agresiones entre alumnos del Cumbres y del Irlandés

Luego de la agresión que se registró el pasado viernes entre los estudiantes del Colegio Cumbres y del Colegio Irlandés que dejó un saldo de al menos ocho personas lesionadas, el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav, dijo que los principios y valores deben comenzar en casa; sin embargo, cuando hay una notable incapacidad para hacerlo como padres, son las escuelas las que tienen que tomar las acciones para que esos hechos dejen de suceder.

Dijo que la gresca es un acto del que, como sociedad, “tenemos que sentirnos apenados y avergonzados, que además merece ser sancionado por las directivas de las escuelas, y por la autoridad donde se haya generado un delito, aseveró.

Expuso que no se habla de travesuras entre jóvenes por lo que “no podemos cerrar los ojos y voltearnos a otros lados haciendo como que no sucedieran las cosas, porque lo único que enseñamos a los jóvenes es que la impunidad tiene que ser parte de su vida, que siempre tendrá a un papó o mamá que lo sacara de problemas y que ellos no son responsables de sus actos”, abundó.

Expresó que la participación de las escuelas es fundamental porque cuando tú eres estudiante de la escuela eres miembro de una comunidad las 24 horas los 7 días de la semana, no solamente de 8 a 2 de la tarde o 6 meses al año, lo eres todo el tiempo y por ello nuestros alumnos y jóvenes las 24 horas nos tienen que dignificar.

“La fórmula es sencilla, ante la incapacidad que mostramos como padres y familia tiene que intervenir la autoridad escolar, los directores y patronatos, con acciones muy severas, y después las autoridades judiciales para que se paguen consecuencias” de aquellas conductas que son delitos, como generar lesiones cuya recuperación es mayor a 15 días o vender alcohol a menores, dijo.

El consumo de alcohol entre menores es un delito y se debe sancionar a los establecimientos y locales que lo permitan aunque sean espacios privados, también esto es fundamental, porque si no otra vez es mostrar que no tenemos responsabilidad ni solidaridad como sociedad. “Estamos echando a perder el futuro a estos jóvenes ahogándolos en alcohol o dejándolos que lo hagan”, indicó.

Finalmente, cuestionó Wertman Zaslav, es que si estos son los liderazgos que se forman para el mañana, como dicen las escuelas, pues debemos preguntar el tipo de personas que serán, y lo más triste, qué tipo de liderazgo estamos incubando para un futuro.