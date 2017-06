Condena PRI de Coahuila ataque contra candidata en Múzquiz

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila condenó el ataque en contra de su candidata a regidora y ex presidenta del Comité Municipal de Múzquiz, Ernestina Hernández, quien sufrió daños a su patrimonio, luego de que su vehículo particular fuera incendiado en su domicilio la madrugada de este domingo.

“Reprobamos este tipo de acciones y exigimos un juego limpio para esta jornada electoral, no queremos más intimidaciones hacia nuestros candidatos y militancia y pedimos a las autoridades se inicien las investigaciones correspondientes, basta ya de actos violentos hacia una institución política en la que solo nos hemos dedicado a realizar campañas honestas y responsables” expresó la presidenta del PRI estatal, Verónica Martínez.

Martínez dijo que este hecho, es una muestra de la guerra sucia y la irresponsabilidad de los partidos de oposición quienes han atentado contra la participación limpia de los priistas a través de la intimidación con actos claros de violencia, tal y como ocurrió en Muzquiz, por lo que deben detener esta estrategia.

De acuerdo a los hechos, la agresión fue perpetrada en el domicilio de la candidata a regidora a las 2:30 de la mañana, cuando su camioneta se encontraba estacionada y posteriormente fuera incendiada, lo que provocó la perdida total del vehículo.

Urbano Flores Rodríguez, presidente del Comité Municipal del PRI de Muzquiz responsabilizó a la candidata a presidenta municipal por la “Alianza Ciudadana” Tania Flores de ordenar dicho ataque, por lo que exigió se garantice la seguridad de todos los contendientes priistas durante el desarrollo de los comicios electorales.

“Responsabilizamos a Tania Flores y a su hermano de estos hechos, a tal grado ha llegado la guerra sucia que ha puesto en riesgo la integridad de nuestra candidata, es inaceptable que en pleno proceso electoral se recurra a este tipo de actos violentos en la entidad” declaró.

En tanto, la presidenta del tricolor Verónica Martínez exigió juego limpio durante la jornada electoral y reprobó cualquier acto de violencia en contra de la militancia estatal.

“Este es un llamado que hemos hecho como partido desde el inicio del proceso electoral, exigimos juego limpio y respeto a la militancia, porque hemos denunciado cada acto de intimidación como parte de la guerra sucia, es un llamado al respeto y a la cordialidad política” añadió.