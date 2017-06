Confirman segunda fecha; cuidarán la venta

Se da a conocer que U2 tendrá un segundo y último concierto en la Ciudad de México el 4 de octubre; supervisarán que las compras por preventa no sean rebasadas, como sucedió en la primera fecha tal como lo dimos a conocer en REFLECTOR

Que ahora si serán más cuidadosos.

Cómo era de esperarse Live Nation y Ocesa confirmaron que U2 tendrá una segunda fecha en la Ciudad de México y estará será para el 4 de octubre en el Foro Sol del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Pero de acuerdo al boletín y para que no suceda lo que pasó en la preventa de la primera fecha en donde se agotaron los accesos en menos de media hora y esto se debió a que en la venta especial que se le da a los fans y socios de la página oficial de la banda donde se compraron más de 20 mil entradas, ahora dicen que serán muy meticulosos.

Los boletos para el segundo y último concierto estarán disponibles en Preventa por tarjeta de débito o crédito a partir de las 11:00 am del 19 de junio y hasta las 7:00 pm del 20 de junio de 2017. La venta General comenzará a las 11:00 am del 21 de junio a través de las taquillas autorizadas del Foro Sol y por teléfono y empezará el 16 de junio a las 10:00 am y terminará el 18 de junio a las 5:00 pm.

Lo interesante es, que de acuerdo al boletín enviado a los medios, será limitado a 4 boletos por comprador y donde se detecte que las compras excedan el límite de boletos podrán ser canceladas sin previo aviso por el sistema de boletos. Esto incluye compras asociadas al mismo nombre, correo electrónico, dirección o número de tarjeta de crédito.

Con ello no sucederá, dicen, lo que pasó el lunes pasado donde por redes sociales muchos presumían ya tener sus boletos físicos y con más de ocho lo que derivó indignación e inconformidad.

QUE PRESENTAN

Como se recordará U2 viene con la gira del aniversario de The Joshua Tree producción lanzada al mercado el pasado 2 de junio por Interscope Records. Además de los 11 tracks del álbum, la edición especial de colección también incluye la grabación en vivo del concierto “The Joshua Tree -Tour 1987” en el Madison Square Garden; rarezas, y lados B de las sesiones de grabación originales; además de los remixes de 2017 de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood; Incluye como extra un libro de pasta dura de 84 páginas de material nunca antes visto con fotos personales tomadas por The Edge durante la sesión del Desierto de Mojave en 1986. Joshua Tree fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois.

Actualmente la gira está asombrando a la crítica especializada a través de Estados Unidos en donde culminará el 1 de julio para dirigirse a Europa donde comenzará con dos conciertos agotados en Londres programados para el 8 y 9 de julio seguidos por conciertos en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Ámsterdam y Bruselas.

Regresará a Estados Unidos el 3 de septiembre en Detroit, y continuará en Búfalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, New Orleans, St. Louis y San Diego.

Estos conciertos estarán seguidos de shows en América Latina donde además de los 2 conciertos en Ciudad de México, la banda ofrecerá espectáculos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.

En México y Sudamérica Noel Gallagher’s High Flying Birds han sido confirmado como invitados especiales para todas las fechas. U2 The Joshua Tree Tour 2017 es producido por Live Nation Global Touring. UPS es el proveedor oficial de logística para esta gira.