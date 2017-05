¡Conquistadora !

Renovada, con grandes planes de regresar a los escenarios, Cynthia Rodríguez vuelve de la mano de Luciano Nava con su sencillo Conquístame; ‘es un reto grande pero lo hago con mucha libertad’

Cynthia Rodríguez asume el riesgo e incursiona en el género de banda con su tema “Conquístame” y dijo que esto la llena de felicidad porque “es un reto fuerte que me permite volver a mis raíces de norteña ahora que me siento plena y con total madurez como persona y como artista”

En entrevista, la cantante nacida en Monclova, Coahuila, y egresada de la cuarta generación del reality “La academia” en 2005, destacó que para ella incursionar en el género de banda es un reto porque está dominado por los hombres, pero “por ello hay canciones que cantan las mujeres para enamorar y conquistar”.

Dijo que las mujeres también tienen mucho que contar y, acotó que ya ha tenido oportunidad de presentarse en vivo en algún espectáculo en el que los exponentes son sólo hombres y “aunque me dan nervios no me arrepiento de hacerlo, porque más podría arrepentirme de no atreverme”.

Indicó que ha tenido “palomazos” con Banda La Adictiva, con Julión Álvarez y la ha invadido la emoción, porque “la banda en vivo me llega, me enchina la piel, la siento y sé que tenía que hacer esto”.

Conquístame es un tema compuesto y producido por Luciano Luna, grabado en Guamúchil, Sinaloa.

“Es una canción sensual y desde que la escuché decidí grabarla, porque estoy convencida que la gente quiere sentir y escuchar amor, y quiere dedicar y engrandecer una relación amorosa a base de detalles y ‘Conquístame’ es un tema que se puede dedicar a quien amas”, destacó Rodríguez.

Compartió que en aras de la nueva época se lanzarán cortes promocionales periódicamente y ya se están preparando las presentaciones personales con banda, donde lucirá un vestuario espectacular, “vamos con todo para conquistar y voy a dejar que me conquisten”.

En la faceta de actuación precisó que en pocas semanas iniciará las grabaciones de una telenovela que se transmitirá por Azteca Trece, pero dijo que por cuestiones de confidencialidad solo pudo adelantar que tendrá la responsabilidad de un personaje que le demandará esfuerzo y dedicación.

“Entre semana vamos a grabar la telenovela y los fines de semana vamos a hacer los espectáculos”, indicó Rodríguez, quien también se ha convertido en una youtuber.

“Empecé haciendo tutoriales de belleza, después compartí otros consejos prácticos y surgió la idea de hacer el ‘Sin censura’ con mis amigos, por lo que invito a amigos, deportistas, cantantes, conductores, y he grabado sketches. Me divierto mucho, hago lo que me gusta y he hecho colaboraciones con otros youtubers”, comentó.

La cantante dijo no tener un límite hasta dónde quiere llegar, vive el día a día, convencida de que la felicidad es lo más importante, por lo que ha aprendido a disfrutar el hoy “porque hago lo que más amo en un momento de plenitud y seguir haciendo lo que mi corazón me dicte”, finalizó.