Consejos constructivos

Afirma Lucero que la nueva reina de canción mexicana debe tener talento, vocación, calidad vocal y disciplina

Miami.- La cantante y actriz mexicana Lucero hizo hoy varias recomendaciones a las finalistas del concurso “La reina de la canción mexicana”, organizado por la cadena estadunidense Univisión, entre ellas tener calidad vocal, disciplina y vocación.

“No es sencillo, es como una introducción a la vida real, se van a topar con muchos momentos difíciles, de dejar a un lado cosas personales y veces hasta la intimidad con la familia”, dijo Lucero en entrevista con Notimex, con motivo de su incorporación al programa como juez principal.

“Yo veo figuras como Lola Beltrán o Jenni Rivera, que son unas leyendas y es por eso que no es fácil. Éstas son figuras insustituibles, por ello para mí la ganadora debe tener muchas cualidades vocales, pero también vocacionales”, afirmó.

Cientos de chicas audicionaron en Chicago, Nueva York, San Antonio, San José, Los Ángeles y Las Vegas para una selección de 24 que entraron a una casa en abril pasado y que fueron calificadas al participar en los equipos de Poncho Lizárraga y las chicas de Horóscopos de Durango: Vicky y Marisol Terrazas.

“Se busca disciplina, calidad y vocación, y yo sí veo que las 10 participantes tienen mucho talento. Es muy difícil tener favoritismo a estas alturas”, subrayó la cantante.

En la entrevista, Lucero habló además sobre su nuevo disco “Enamorada con banda”, otros proyectos en Brasil, sus hijos con su exesposo Mijares, así como la posibilidad de realizar una serie sobre su vida.

La artista, que lució un entallado vestido negro con encaje, senaló que al disco “le ha ido muy bien gracias a Dios”, y descartó alguna rivalidad con Ninel Conde por incluir una canción que también está en su más reciente disco. Opinó que tal vez fue coincidencia y que ninguna de ellas se la copió a la otra.

“Yo siempre le agradezco a ella que dice que le gusta lo que yo hago y es bueno tener una version diferente a la mía”, dijo sobre “Hasta que amanezca”, tema icónico de Joan Sebastian.

La actriz de 47 años anunció, por otro lado, que en junio próximo viajará a Brasil para lanzar un disco en portugués con temas de una telenovela que graba en ese país (Carita de Ángel) y que se transmite desde noviembre en el país sudamericano.

“Es una historia de amor y de familia en la que tengo una hija chiquita”, explicó la actriz, al confirmar que participará en octubre próximo en el Teletón de ese país.

Sobre sus hijos, Lucero y José Manuel, mencionó que a ambos les fascina la música, pero que hasta el momento “no dan señales de que quieran ser artistas”.

“Tienen mucho talento en muchos aspectos, pero ellos dicen que es como un ‘hobbie’, como algo que no sea para ser famosos, como que a ellos no les llama la atención, lo que ellos decidan siempre los voy a apoyar, pero no les veo vocación artística por el momento”, apuntó.

Sobre la posibilidad de un libro y una teleserie sobre su vida, confesó que se lo han propuesto, pero que quiere dejar pasar más tiempo.

“Sería una idea bonita, no es algo que yo persiga, pero si algún día se hace, yo creo que puede estar padre porque de alguna manera es un homenaje al artista, un reconocimiento a su trayectoria y contar su historia”, consideró la cantante mexicana. (NOTIMEX)