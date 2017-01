Considera Fernando Herrera como preocupante el discurso del nuevo presidente de EU

Fernando Herrera Avila, coordinador del PAN en el Senado, calificó de preocupante el discurso de toma de posesión de Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, por su alto contenido neo-nacionalista.

El legislador por Aguascalientes, dijo que el mensaje de Trump, debe motivar a los mexicanos no al desánimo, sino a la unidad. Además, de cerrar filas entre los poderes del Estado, para formar un solo frente a fin de combatir este nuevo desafío en la relación bilateral.

“Hay que cerrar filas con la Presidencia de la República, con el cuerpo diplomático, con el cuerpo productivo y Acción Nacional está dispuesto a hacer esta labor, este esfuerzo.

El mensaje de arrogancia y prepotencia, debemos combatirlo con inteligencia, astucia y una actividad diplomática permanente que permita salvaguardar nuestros intereses. (…) El Ejecutivo debe de saber que cuenta con el respaldo del Senado de la República”.

Comentó que esta exaltación al neo-nacionalismo yanqui de parte de Trump, debe ser observada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con atención, con la visión de que entre vecinos lo más importante no es levantar muros, sino generar las condiciones de comunicación.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, lamentó que el discurso de Trump, no ofreciera ninguna reconciliación.

“Su horizonte es una restauración del proteccionismo, su discurso habló permanentemente del proteccionismo, del nacionalismo, de la América blanca; contra la integración, en contra de la globalización y en contra de la diversidad. No se moderó, fue un discurso ultranacionalista. Ése será el tenor de su administración”.

Fernando Herrera, dijo que en la revisión del TLCAN el gobierno y los empresarios, deberán ir con la premisa de “ganar-ganar” y no estar dispuestos a una subordinación que humille, sino a una coordinación que dé prosperidad a ambas naciones.