Considera PAN acertada la postulación de Gerónimo Gutiérrez como embajador de México en EU

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón, calificó de acertada la decisión del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de proponer a Gerónimo Gutiérrez como próximo embajador de México en Estados Unidos.

Sin embargo, el líder del PRD, Miguel Barbosa Huerta, puso en duda este nombramiento, porque dice tener referencias de quién es ese señor, “vamos a encontrarlas hoy, o mañana o pronto, para tener una opinión e su idoneidad, espero no sea un pro-yanqui, como lo ha sido hasta el nuevo canciller”.

La senadora del PAN, Gabriela Cuevas, declaró que este era un relevo natural, debido al reacomodo en la Cancillería y a la entrada del nuevo gobierno de Donald Trump.

Comentó que Gerónimo Gutiérrez Fernández, cuenta con una amplia experiencia diplomática y con especialidad en la relación México-Estados Unidos, por lo que resulta el perfil idóneo para sustituir a Carlos Manuel Sada Solana.

“Por el currículum que tiene, creo que es una buena decisión. Creo que será un nombramiento adecuado, porque, sobre todo, puede tener resultados de corto plazo. Creo que es importante alguien que conozca cómo está la relación bilateral, que conozca a los republicanos”.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, señaló que no ve ningún inconveniente para que el próximo gobierno de Donald Trump le dé el beneplácito a Gerónimo Gutiérrez.