Consumió cocaína

De acuerdo a reporte médico toxicológico, la actriz Carrie Fisher consumió esa y otras drogas antes de su muerte

Los Angeles.- En el momento de su muerte la actriz Carrie Fisher tenía cocaína y otras drogas en su organismo, sin embargo aún está poco claro si eso incidió en su deceso, según un reporte del médico examinador.

De acuerdo con pruebas toxicológicas, el cuerpo de la actriz que tenía un historial médico de sufrir de apnea del sueño y desorden bipolar, tenía esas sustancias al momento de murir de un ataque al corazón en diciembre pasado.

Además de la cocaína en el organismo de la estrella de “La Guerra de las Galaxias” se encontraron rasgos de metadona, etanol y opiáceos, indicó el informe de la oficina del médico forense del condado de Los Angeles.

El reporte precisó que la exposición de Fisher a la cocaína tuvo lugar en algún momento en los últimas 72 horas antes de la muestra que se obtuvo y el consumo de la droga pudo ocurrir tan temprano como el 20 de diciembre.

La familia se opuso a una autopsia completa, señaló el informe que estableció que Fisher murió de “apnea del sueño y otros factores indeterminados”.

Fisher, quien tenia 60 años, sufrió un infarto mientras viajaba a bordo de un vuelo de Londres a Los Ángeles el 23 de diciembre de 2016, aparentemente permaneció inconsciente por más de diez minutos, de acuerdo con testigos presenciales. Murió cuatro días depués, el 27 de diciembre.

Fisher, quien nació el 21 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California, recientemente había publicado una autobiografía titulada “Princess diarist”, el que fue su octavo libro.

Fue hija de dos famosos de Hollywood, Debbie Reynolds y Eddie Fisher, e hizo su debut en el cine con la película “Shampoo” en 1975.

Tambien apareció en cintas como The Blues Brothers, The Man With One Red Shoe, Hannah and Her Sisters de Woody Allen. When Harry Met Sally, en The Burbs al lado de Tom Hanks y recientemente habia actuado con su papel de princesa Leia en Star Wars: The Force Awakens.

Fue reconocida por su lucha contra la adicción y la enfermedad mental de bipolaridad, un mal que afectó su memoria, experiencia que frecuentemente compartía en sus participaciones públicas. (NOTIMEX)