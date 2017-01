Continúa Profeco vigilando que no aumenten precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que ha aplicado sanciones por más de 21 millones de pesos por diversas irregularidades y ha presentado seis denuncias penales ante la PGR por presuntas irregularidades reiteradas y dolosas en la venta de gasolinas.

Asimismo Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría afirmó que “no hay incremento generalizado de precios”, lo que se desprende de 32 mil monitoreos y verificaciones que se hizo de los artículos de la canasta alimentaria y a servicios.

Y de 26 mil requerimientos de información al sector privado sobre los precios de la canasta básica y servicios a partir del 1 de enero, para evitar incrementos injustificados.

Dijo que sólo se detectaron picos de algunos productos “localizados por entidad y ciudad, como la tortilla, cuyo precio es diferenciado en las distintas regiones del país”.

Reportó para este producto que se han efectuado mil 700 verificaciones a tortillerías, aplicando 470 sellos por no exhibir precios, cobrar una cantidad mayor a la exhibida al consumidor y no vender kilos completos.

A pesar de ello, reiteró que no hay incrementos generalizados de precios y se ha detectado dichas alzas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Apuntó que hay cinco o seis precios diferenciados en la tortilla en distintas regiones del país: en el Norte el promedio es de 16.75 pesos, con picos hasta por 19 pesos, y en el Centro el promedio es de 10 pesos pero se ha movido en algunos lugares a 11 y 12 pesos, y en el Sur del país, el promedio es de 13.50 pesos, varia de 14 a 14.25 pesos por kilo.

Subrayó que en los productos de la canasta alimentaria, en ningún caso pueden subir en la misma proporción que lo hicieron las gasolinas, el diésel y el gas.

Y recordó que México no tiene un sistema de control de precios, pero sin haber precios máximos en artículos de consumo generalizado, “se debe atender a la estructura de costos en cada caso y en cada región para determinar el impacto del componente combustible, producto por producto”.

Nemer Álvarez dijo que además de la tortilla, se analizaron los precios de la carne de res, pollo, leche, carne de cerdo, frijol, huevo, arroz, pan, jitomate, limón y cebolla, entre otros, para revisar sus componentes de costos, por regiones, tener elementos fehacientes y saber en qué medida el combustible puede impactar su precio final al consumidor.

Por lo que toca a la verificación de estaciones gasolineras, indicó que del 27 de diciembre de 2016 al 3 de enero, se monitorearon dos mil 334 estaciones para detectar desabasto y se encontraron 453 casos, los cuales fueron reportados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y en lo que va de enero, la Profeco verificó 450 gasolineras, detectando 191 con irregularidades y se han revisado siete mil 822 mangueras, de las cuales 370 fueron inmovilizadas por no vender litros completos.

Hay sanciones por más de 21 millones de pesos y se han presentado seis denuncias penales ante la PGR por irregularidades en la venta de gasolinas.

Precisó que 13 millones corresponden a 52 negativas de verificación por 250 mil pesos, de las cuales 45 son en gasolineras, seis a plantas de distribución de gas y a una gasera.

Mientras que 5.7 millones de pesos son por sanciones a 23 gasolineras por no dar litros de a litro, y los 2.3 millones de pesos restantes se aplicaron a diferentes establecimientos por prácticas comerciales abusivas.

Por lo que toca al gas LP, la Profeco envió requerimientos de información sobre precios y comportamiento comercial a las 861 gaseras registradas en el país, y ha hecho 285 verificaciones a camiones de cilindro.

Dijo que ha sancionado a 61 empresas, principalmente por no vender kilos completos, no exhibir el precio o no entregar notas de consumo; se han revisados 46 plantas distribuidoras de gas LP, en siete de las cuales se han encontrado irregularidades y se impusieron 23 sellos de suspensión por no vender kilos y litros completos.