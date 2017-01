Cougars se llevan los cuatro juegos en Infantil FADEMAC

TULTEPEC.- Los Cougars de Tultepec se llevaron el carro completo en sus series celebradas en su campo La Guarida y por primera vez las cuatro categorías con las que participan en la Infantil FADEMAC 2016.

Los felinos dinamiteros salieron con el brazo en alto en las categorías Rabbits, Hornets, Falcons y Ponys en donde las dos primeras afianzan su paso a semifinales y en las otras dos tienen vida.

La primera en entrar en acción fue la Hornets quien de la mano de Jamal López Ocaña se llevó la mañana al agenciarse tres anotaciones en carreras de 25, 23 y 4 yds en el segundo, tercer y último cuarto respectivamente derrotaron a los Cardenales de Zapopàn 20-0 para así mantener el invicto y estar compartiendo la primera posición con Cowboys y Cobras.

La siguiente categoría que entró en acción fue la Ponys quienes necesitaban de un triunfo para mantener las esperanzas de play offs y aunque el rival, Cardenales de Zapopan, venía como favorito los chamacos Cougars, quienes apenas completan el roster no permitirían que en su casa alguien les pasara por encima.

Y aunque en el primer cuarto pareciera que los Cardenales tenían todo para triunfar ya que se fueron al frente en el marcador 8-0, Cougars no se desesperó, comenzó ajustar y el fruto al esfuerzo llegó a segundos de que se terminara la primera mitad cuando Emiliano Ruiz lanzó un pase en el que parecía perdido pero Fernando Gómez levantó los brazos se llevó el balón y al caer lo hace bien se da la vuelta y se escapa hasta la end zone y con la conversión de Miguel Espinoza pone el 8-6 con el que se fueron al descanso. Al regreso pareciera que Cardenales saldría con todo, pero Cougars se inspiró, jugó con más corazón y ganas tanto a la defensiva que supo ganar la jugada y dejando en buena posición a su ofensiva que aprovechó un fumble y se derivó en la segunda anotación de Fernando Gómez ahora en carrera de yds y conversión se Sebastian Ojeda aumentaba el score 16-6.

A pesar del esfuerzo, Cardenales no pudo y cuando más quería vino el broche de oro cuando Emiliano Ruiz se encargó de escaparse en una personal de 25 yds y con la conversión de Benjamín Sánchez dejaba las cifras definitivas de 24-6.

La categoría más pequeña recibió a los Avispones Diamante de Aragón quienes venían invictos y favoritos pero se toparon con unos Cougars que no iban a dejar pasar nada y en duelo muy cerrado, defensivo y con muchos castigos de ambas partes favoreció para los locales al son de 8-0.

La única anotación fue realizada por el hombre equipo David Alexis Gómez Morales quien se escapó 12 yds para los primeros seis puntos que le dieron la ventaja ante unos Avispones que no ajustaron a la hora buena y se casaron con una sola jugada que les salió pero fueron castigados y a pesar del esfuerzo de Ricardo y Antonio Paz no pudieron empatar ya que al final del partido tuvieron un seafty que dejó el score 8-0 y ahora a esperar resultados para saber su colocación.

Finalmente Falcons logró el carro completo al vencer 15-0 a Búfalos Toluca .

Con ello la organización de Cougars se afianza como la mejor en el Grupo Blanco y podría meter a todas a semifinales en el Grupo Blanco aunque quedan dos semanas para lograrlo.