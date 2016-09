Critican diputados nuevo formato del informe; fue solo simulación, dicen

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, criticó el nuevo formato del IV Informe del presidente Enrique Peña se haya convertido en un show mediático y un ejercicio de simulación, con jóvenes que no representan a todos los que integran este sector de la población, con preguntas a modo y carente de autocrítica.

El legislador federal consideró que este resultó un formato acartonado. “Daba la impresión de ser un foro de televisión donde se grababa un reality show de muy mala calidad y no de un primer mandatario rindiendo cuentas al pueblo que lo eligió”, refrendó.

Asimismo, sentenció que el Ejecutivo federal llegó a su cuarto año de trabajo sin lograr sus promesas de campaña y con un país sumergido en una severa crisis económica, de seguridad y, sobre todo, de credibilidad.

“Temas como los altos índices de desempleo, de inseguridad y de corrupción por parte de funcionarios públicos por supuesto no fueron tratados durante su fallido ejercicio de diálogo con la juventud mexicana”, refirió.

Martínez Neri sentenció que este supuesto nuevo formato sólo mostró la poca capacidad que tiene el titular del Ejecutivo para recibir críticas hacia su gobierno y los nulos resultados positivos; en definitiva, no se puede informar de avances, cuando estos no existen.

Martínez Neri recalcó que las reformas estructurales que se impulsaron para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía simplemente no están funcionando, en gran medida por la ineficiencia en la aplicación de las normas por parte del gobierno federal. Enfatizó que las famosas reformas estructurales no dan frutos y no los darán, porque al Ejecutivo dice no importarle la popularidad que tiene, pero sí debería importarle dar resultados, los cuales no han sucedido, ni sucederán en los próximos dos años que le quedan de mandato. “Es indispensable que llegue un cambio para 2018, pues de ninguna manera debe seguir el PRI en el poder”, sentenció.

ES HORA DEL PRESIDENTE REGRESE: PES

Por separado, el diputado Hugo Erick Flores, presidente del Partido Encuentro Social (PES), señaló que sería oportuno que el próximo año el primer mandatario de la República llegue al Congreso de Unión para informar a los legisladores el estado que guarda la administración pública.

En este contexto, manifestó la importancia que tiene la presencia del titular del ejecutivo federal y que él escuche los posicionamientos de todas las fuerzas políticas que representan a los mexicanos.

“Queremos que el presidente llegue al Congreso, que ahí dé el informe a la nación y que haya un debate parlamentario respetuoso, donde escuche a los grupos parlamentarios y donde cada quien pueda expresarse, para eso se nombró una representación nacional representada en el Congreso mexicano”, enfatizó.

Asimismo, hizo destacar que ese diálogo debe ser abierto para la sociedad y en un marco de respeto por parte de todos actores políticos, pues la presencia del jefe del Ejecutivo es de suma importancia para recobrar el diálogo con todos los sectores de la población representados en San Lázaro.

“Ojalá el próximo año ya regresemos a los formatos de actos republicanos y nos comprometamos a ser respetuosos a escuchar y a dialogar y de ahí en fuera todos los diálogos que quiera tener con distintos sectores de la población serán bienvenidos”, concluyó.