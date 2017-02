Cruz Azul en uno de sus mejores inicios

EDUARDO DE LA TORRE

En lo futbolístico hay bases para pensar en buenos resultados, aseguró el director deportivo

Aún cuando La Máquina de Cruz Azul acumula seis partidos sin ganar entre la Liga MX y Copa MX, para este es uno de los mejores comienzos “futbolísticos” del club celeste en los últimos años, ponderó Eduardo de la Torre.

“Analizando juego tras juego y minuto a minuto hemos visto que el equipo ha tenido una gran actitud, un gran dominio sobre el rival, pero mala puntería”.

Como se sabe, hasta ahora en el Clausura 2017 el club celeste que sólo ganó 1-0 sobre Necaxa en la Jornada Uno, pero después empató 1-1 con Monterrey y Querétaro, además de perder 1-0 tanto frente a Pumas como a Xolos.

Pero el director deportivo no ve el vaso medio vacío, sin tiene un balance con aciertos y desaciertos que para nada les quitan la tranquilidad.

“El equipo está muy entregado, con un estilo de juego muy definido y tendrá que vencer esa adversidad, esa presión de no meter goles, la falta de puntería”, vislumbró.

Para El Yayo los resultados positivos están cerca, pero sabe que no es cuestión de tiempo, sino de convencimiento.

“No es cuestión de paciencia, es de convencimiento, de análisis. Uno vuelve a ver el partido del sábado (Querétaro) y te resulta increíble el resultado pero así es el futbol; Hay que admitir que no han sido todos injustos, si al final no concretas, no culminas el buen que hacer tendremos que admitirlo y sobreponemos a todo eso. Paciencia es cuando esperas que llegue algo, aquí no, llega ese buen futbol pero las victorias no se han hecho presentes”.

DEJAN DE LADO POLÉMICA ARBITRAL

En el seno de Cruz Azul para nada gustó el trabqjo del árbitro León Vicente Barajas en el juego frente a Querétaro, pero ya hicieron patente su sentir a la espera de crear un antecedente frente a la Comisión de Arbitraje, más allá de que no harán una protesta oficial.

Como se recuerda, al final del partido Paco Jémez se quejó del trabajo arbitral y recalcó que no permitirán que se burlen del equipo, mientras que Jesús Corona aseguró que Alejandro Ayala lo estuvo molestando durante el juego, algo que influyo en su concentración.

“Hablé con Paco y con Jesús. No es una queja de arbitraje. Hemos sido muy respetuosos en las sanciones, en las decisiones arbitrales y en todo lo demás. Ahí fue algo muy puntual, una marcación y Jesús se sintió ofendido con alguna insinuación, pero hablando entre nosotros decidimos tenemos que estar tranquilos, concentrarnos en nuestro trabajo y en la cancha y que todo eso quede como un antecedente, simplemente”.

Y precisamente al hablar de Corona, Eduardo detalló que el portero sufre algunas molestias en el codo izquierdo, por lo que solicitó a la dirección de selecciones nacionales de la Femexfut que le permitieran recuperarse en México con La Máquina de Cruz Azul, esperando que este miércoles se reporte Chuy a La Noria.