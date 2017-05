Daniel Parra enloda campaña de Josefina.

Malestar y enojo en el seno del PAN mexiquense, porque los escándalos de corrupción de varios de sus correligionarios, como el ex edil de Apaxco, Daniel Parra, inmiscuido en una investigación federal de la PGR por plagio; solo han servido para enlodar y torpedear la campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México.

A tal grado que hasta se sospecha que Parra, quien se dice del grupo Tlalnepantla, posiblemente este saboteando a propósito la campaña de Vázquez Mota, pues a quienes del PAN le han comentado sobre la demanda interpuesta por la empresa Global World, primero por incumplimiento de contrato en el 2015 y otra por plagio intelectual; con la mayor desfachatez les contesta que no es cierto, pese a que la carpeta de investigación, vulgo averiguación previa: FED/SEIDF/UANI-MEX/0002131/2016; está asentada desde hace tiempo en la PGR.

La actitud, prepotente y descarada del “Titino” Parra –como le dicen en el PAN por sus cejas de azotador-, tiene irritados a no pocos panistas, ya que además de quedar a deber materias y dinero en la escuela donde no termino la licenciatura, y pese a que le han aconsejado que atienda los reclamos legales para no perjudicar la imagen del partido ni la campaña por la gubernatura; cínicamente les responde que no le hacen nada ya que él es muy picudo, quizá tiene complejo de “pájaro loco”, o bien ya está muy curtido en cometer delitos de cuello blanco, solapado por el PAN con personajes como la exdiputada Guadalupe Mondragón, y por los cargos que ha tenido.

Cargos que le han quedado grandes, pues como se recordará en Apaxco no hizo más que golpear manifestantes, o defraudar a empresas y personas, como el Festival cultural. Parra es señalado desde hace tiempo como inepto y corrupto, pues durante su gestión como alcalde de Apaxco se dedicó a todo menos a trabajar por el municipio.

Otra muestra, su deplorable desempeño como dizque encargado de seguridad en Naucalpan, que se ha convertido en cueva de maleantes de todo tipo que ya tiene cansada a la población que se siente muy desprotegida, pues los robos y asesinatos, así como extorsión y secuestros como el de la joven Karen Esquivel, se han disparado desde que ocupó el puesto.