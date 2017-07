De Virreina a reportera

Yolanda Corrales seduce al teatro con El Faro, después de la excelente respuesta del público, por su personaje de la María Luisa en la serie Sor Juana.

La española Yolanda Corrales se siente feliz de poder interpretar a “Elena”, en la puesta en escena El Faro.

Después de la excelente respuesta del público, por su personaje de la Virreina María Luisa en la serie Sor Juana, ahora Yolanda Corrales se sumerge en las tablas de Teatro En Corto, con la puesta en escena, “El Faro”.

Escrita por Carlos Oroná que habla de manera muy original de problemas que la sociedad tiene hoy en día, de cómo el ser humano y cada individuo, puede participar de una manera activa para que las cosas sean diferentes, sean mejores.

Yolanda interpreta a una reportera ávida dela verdad y comprometida con el mundo llamada Elena, es capaz de viajar al rincón más lejano del planeta, para conseguir la información de primera mano. Al encontrarse con Joel Valter, su mundo comienza a cambiar, ya que se siente atraída, conmovida, perdida… “Tal vez estemos a tiempo de hacer algo por este mundo loco”.

Con respecto a su experiencia en Teatro en Corto siente que es una oportunidad para que la gente no tan asidua al teatro se familiarice con él y también para que el público pueda ver el trabajo de los actores prácticamente en primera fila. Es una experiencia diferente, mucho más cercana.

En la obra comparte escenario con Alejandro Herrera un gran compañero y excelente actor con una amplia carrera teatral. La dirección es de Daniel Zazueta y la producción de Arturo Zazueta.

Además de esto, la serie “Juana Inés” está siendo emitido en Netflix a nivel mundial teniendo muy buena acogida especialmente en Brasil, Argentina y Chile donde existe la posibilidad de que la actriz emigre de nuevo para participar en nuevos proyectos.

También el cortometraje “La Familia Hernandez Cruz” donde Yolanda interpreta a la protagonista y que es dirigido por la también española Anahïs Pareto está siendo seleccionada en festivales de cine como Morelia FICM, Guanajuato FICG, Festival Internacional de Cine del Desierto FICD y en España en el Festival Internacional de Cine de Huesca y en el Latin American Short Film Festival de Barcelona donde ganó el premio del jurado.

CARRERA

Yolanda Corrales nació en Madrid España, es bailarina desde los siete años, se tituló por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y comenzó desde temprana edad a subirse a los escenarios de toda España, parte de Europa y Japón, donde vivió durante un año bailando en la Compañía Nacional de Danza de Japón.

Aunque durante el largo tiempo de su carrera como bailarina hizo sus pininos como actriz en teatro musical, teatro clásico, cómico, infantiles, cortometrajes y monólogos para café teatro, no fue hasta que conoció al maestro Fernando Piernas se dedicó de lleno a esta disciplina.

Instalada en México desde hace casi siete años donde vino por amor y se quedó porque era un buen reclamo publicitario, acabó enamorándose del país al que ya considera su hogar.

En México ha trabajado en Microteatro “Quédate con tu cambio” y teatro “El amor nuca muere”, “Seremos nubes”, en la película “Espectro” con Paz Vega, ha protagonizado “Proyecto Ouija” y “Estoy cansado de despertarme contigo” que se encuentra terminando de filmar y acaba de presentar la serie “Juana Inés” para Canal Once donde interpreta el personaje de la Virreina María Luisa.

También ha participado en Paramédicos, Roomies para televisión, en los cortometrajes Always on my mind, La familia Hernandez Cruz, además de que ha realizado diferentes campañas publicitarias, entre otros.