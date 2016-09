Defiende la regla 10/8

Enrique Bonilla presidente de la Liga MX

Contrario a las voces críticas consideró que provoca la competencia

Pese a las críticas que ha generado en el balompié mexicano la regla 10/8, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dejó en claro que a largo plazo será benéfica y hará que las fuerzas básicas crezcan.

En rueda de prensa luego de presentar la Primera Carrera de la Liga MX, la cual el propio dirigente correrá con la playera de la selección mexicana, Bonilla dejó en claro que la regla debe ser entendida y analizada a detalle.

“Les pediría que hagan un análisis más a detalle, más a fondo de lo que dice el artículo del reglamento, entonces se darán cuenta de que no hablamos de nacidos o no nacidos en México, hablamos de formados en las fuerzas básicas del futbol mexicano o no formados”, dijo.

Destacó que en México se invierte una cantidad importante de dinero, “quizá la más alta del continente para la formación de jugadores”, por lo que reiteró que se deberá hacer un análisis, “no es como lo han venido manejando”.

Añadió que la Regla 10/8 es importante e impulsará a los más jóvenes, pues la competencia los obligará a destacar y eso beneficiará, incluso, a las selecciones nacionales.

“Creo que no hay nada mejor en la vida que la competencia, nos hace mejores, nos hacer luchar, aprender, estudiar, trabajar más, soy un convencido de que la competencia hará que las fuerzas básicas crezcan, que den lo mejor y tengamos representativos en todas las categorías en los mejores lugares del mundo”.

Cuestionado de los problemas económicos y de la falta de pagos de la cual se quejaron los jugadores de Atlante, aclaró que “somos la única liga en el mundo que tenemos las garantías establecidas en el reglamento de que el jugador va a cobrar”.

CARRERA DE LA LIGA MX

Con la participación de tres mil corredores este domingo se realizará la primera Carrera de la Liga MX, que será de ocho kilómetros y donde los aficionados portarán el jersey de su equipo favorito.

Con salida y meta en el estadio Azul de la Ciudad de México, los participantes tendrán una jornada de convivencia, pues además se realizarán otras actividades desde las 7:00 horas, y a las 7:30 iniciará la caminata de dos kilómetros.