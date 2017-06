Definitivo: Jorge Medina se va de la Arrolladora

Mazatlán.- Era cuestión de tiempo.

La relación entre Jorge Medina y La Arrolladora se terminó.

Por medio de un comunicado, el cantante dio a conocer los pormenores y acabar con los rumores.

Desde hace un par de meses la incógnita estaba en el aire, pero ahora se revela. El vocalista de la banda liderada por René Camacho deja esa agrupación para iniciar un proyecto independiente. Comparte que en los siguientes días, dará más detalles al respecto y ofrecerá una rueda de prensa en la Ciudad de México.

Medina pidió el apoyo de los fanáticos y agradeció a los medios su apoyo a lo largo de 20 años que tiene de carrera en la música.

Recordemos que el artista se bajó de los escenarios de la banda desde hace casi un año.

Al parecer con el motivo de descansar por lo agotado que se encontraba, pero pasaron y pasaron los meses, a pasado casi un año. El cantante nunca regresó a la banda, pesé a que los integrantes de la agrupación como es el caso de René Camacho afirmaban que sí volvería.

“Como todo en la vida tiene un ciclo, ahora mi turno de decir adiós a esta agrupación que me brindó inumerables satisfacciones, experiencias y una carrera llena de logros y éxitos. He decidido dejar de ser parte de la banda para enfocarme en mi propio proyecto”, se lee en el comunicado de prensa.

Por su parte Medina se había negado a dar declaraciones al respecto por tener contrato con la agrupación. Pero el mes de abril del 2017 dio una serie de declaraciones en las redes y compartió que le habían dado la espalda en la banda.

“¿O sea? Todos preguntan si regreso, si no. Pero pues en La Arrolladora ni me hablan para preguntar: ‘¿cómo estás?’. O sea, ¿qué contesto? (…) Hay cosas obvias en la vida y el silenció también es una respuesta, ¿o no lo creen? Y rogar no es lo mío, ¡anoten eso! ¡Me pongo guapo y a trabajarle en la tienda! Pues qué más hay que buscarle”, aseguró el cantante”, escribió el cantante.