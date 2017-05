Dejaría Renta Vitalicia ahorros a afore, si muere trabajador

Si bien las rentas vitalicias son “una adecuada opción” para que una aseguradora pague la pensión a un trabajador, este último debe tomar en cuenta que las compañías de seguros pueden quedarse con los recursos de pensión que un trabajador ahorró durante toda su vida laboral cuando fallece prematuramente, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Al respecto, el organismo regulador señaló que los empleados que cotizan en los sistemas de cuentas individuales de pensión que manejan las Afores tienen dos opciones para pensionarse. Esto es, comprar con el dinero acumulado en su administradora una renta vitalicia o pedir un retiro programado a esta misma. El organismo regulador precisó que la renta vitalicia garantiza que el pensionado recibirá una renta hasta que fallezca. Mientras que los retiros programados funcionan hasta que se agotan los recursos acumulados en la Administradora de Fondo para el Retiro (Afore). No obstante advierte que con los retiros programados, los beneficiarios pueden reclamar los recursos que quedan si el pensionado fallece al poco tiempo de que dejó de trabajar, lo cual no sucede con rentas vitalicias. Observó que en esta modalidad, el monto total de recursos que el trabajador acumuló durante su vida laboral en una Afore “serán cedidos completamente a la aseguradora y ésta los administrará para efectuar el pago de pensión. En caso de fallecimiento prematuro del pensionado no se podrá retirar el saldo restante en la cuenta”. Así, si un trabajador fallece al poco tiempo de haberse pensionado con una renta vitalicia, la aseguradora será la beneficiada porque se quedará con el ahorro acumulado en toda una vida laboral. Los beneficiarios o familiares no podrán hacer reclamo alguno.