Demandan senadores del pan acciones para prevenir violencia en escuelas

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el senador Jorge Luis Lavalle Maury demandaron al Ejecutivo federal implementar políticas públicas para combatir la violencia en las escuelas y enviar al Congreso su propuesta de reformas a la Ley General de Educación, con el objetivo de prevenir actos de esta naturaleza.

En conferencia de prensa para referirse a los hechos ocurridos ayer en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, solicitaron al Presidente de la República convocar a una reunión urgente del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lo anterior, para articular esfuerzos con los estados y la sociedad civil, a fin de elaborar una estrategia a favor de la cultura de la paz, indicaron.

Propusieron implementar a nivel nacional y de manera permanente el programa escolar “Mochila Segura”, cuya aplicación ha perdido vigencia e interés por parte de las autoridades responsables.

Los senadores panistas pidieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevar a cabo talleres para padres, con el propósito de poner a su disposición herramientas en la orientación y formación de sus hijos.

Asimismo, le solicitaron reinsertar la materia de Cultura Cívica o Civismo al plan de estudios de educación básica, para reforzar la formación de valores y el respeto a los derechos humanos.

Además, hicieron un llamado a promover de manera efectiva valores para lograr una cultura de la paz y la no violencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 58 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Exigieron que, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF, la SEP facilite el acceso a atención psicológica a aquellas niñas, niños y las familias que lo requieran.

“Estas propuestas tienen que ir de la mano con diversas acciones y protocolos muy claros en donde los maestros, los padres de familia y los niños tienen que tener conocimiento y tienen que estar capacitados y con la información adecuada para saber reaccionar”, expuso.

La senadora Marian Gómez del Campo recordó que como legisladora ha presentado, desde hace una década, propuestas para combatir el acoso escolar, llamado “bullying”, y eliminar la violencia en los planteles educativos, e hizo un llamado a retomarlas para su discusión y aprobación.

“Éste no es el primero llamado que hacemos desde el Senado. Insisto, por eso hemos presentado diversas iniciativas y logramos el consenso con una iniciativa en donde estamos exigiendo que se prevenga la violencia en lugar de estar lamentando hechos como lo ocurrido el día de ayer”, señaló.

Dijo que la iniciativa que presentó en el Senado de la República propone la creación de “Escuelas para Padres”, con el propósito de ofrecerles información y herramientas para orientar a sus hijos y detectar cuando existan problemas de índole conductual o psicológicos y poder otorgarles ayuda.

“Siempre hemos encontrado obstáculos en el camino porque se piensa que pudiera ser una carga innecesaria para las escuelas, para los maestros e incluso para los padres de familia. Hoy queda claro que no podemos seguir por ese camino, necesitamos acciones contundentes para evitar que la violencia crezca en México”, subrayó.