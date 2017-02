Deportados, criminales y traficantes de drogas: Trump

WASHINGTON, EU.- La mayoría de los deportados y de los que están en proceso de expulsión son “miembros de bandas y traficantes de droga”, dijo ayer el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario aseguró que el aumento de las redadas para detener indocumentados responde simplemente a sus promesas de campaña.

“La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, publicó en su cuenta de Twitter.

Al asunto de las deportaciones aludido por Trump, sus asesores en la Casa Blanca agregaron el tema del muro fronterizo, cuyo costo y pago ha generado polémica incluso entre sus partidarios.

Stephen Miller, uno de los más cercanos al magnate, dijo que Estados Unidos cuenta con muchas maneras de obtener de México el pago por la construcción del muro.

En una entrevista transmitida ayer por el canal ABC, Miller indicó que “hay muchas, muchas maneras en que podemos obtener el pago por el muro de nuestros amigos del sur”.

Precisó en la entrevista: “hay todo tipo de cosas que podemos hacer. Pero no voy a dar la notica hoy anunciando cuál será nuestra estrategia. Eso es algo diferente entre este presidente y los presidente anteriores: nosotros no mostramos nuestras cartas para que todos las vean”.

Miller cuestionó además que la opinión pública abordara el tema del costo del muro, que estimaciones del propio gobierno federal ubican por encima de los 21 mil millones de dólares, en vez de concentrarse en las consecuencias de la migración indocumentada.

“Esto es bastante notable. Se estima que la inmigración ilegal cuesta a nuestro país, a los estados y a los beneficios en seguridad social locales y federales, unos 100 mil millones de dólares al año”, afirmó.

De acuerdo con Miller, los inmigrantes indocumentados generan además un fuerte impacto en las escuelas, hospitales y salarios. Por ello, “este muro se pagará por sí solo muchas, muchas veces”.

“Es asombroso para mí que los medios estén tan interesados en cuánto cuesta asegurar nuestra frontera cuando no tienen interés en el costo de negarse a hacerla más segura”, insistió Miller.

Millonaria contribución

La declaración de Miller va en contra de la evidencia disponible. De acuerdo con un informe publicado el año pasado por el Instituto sobre Fiscalización y Política Económica (ITEP ), los inmigrantes indocumentados contribuyen con 11 mil 600 millones a la economía de Estados Unidos cada año.

El cálculo incluye casi siete mil millones en impuestos sobre ventas y tres mil 600 millones en impuestos sobre propiedades.

Respecto de la decisión de una corte de apelación de bloquear las ordenes ejecutivas de Trump que restringían la migración de siete países de mayoría musulmana y el asentamiento de refugiados en Estados Unidos, Miller destacó que el gobierno planeaba su contraofensiva.

Tal como han afirmado algunos medios de información, Miller señaló que una de las opciones es que Trump emita nuevas órdenes ejecutivas sobre el tema. (Con información de Notimex)