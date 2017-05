Destaca Peña contribución de las madres al país

Enumera acciones y medidas de su gobierno en favor de la mujer

VILLA DE ÁLVAREZ, Colima.- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en su administración hay una genuina preocupación por las madres de familia y por ello el gobierno se ha dedicado a hacer obras para cuidar a las mamás y a las mujeres de México.

En el marco de la celebración del Día de la Madre, dijo que su gobierno ha construido centros de justicia, escuelas de tiempo completo y guarderías para que sus hijos estén seguros mientras ellas trabajan.

Al inaugurar el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta comunidad, dijo que “quizá lo que más le preocupe a una madre es ver que su hijo crezca sanamente”, que tenga elementos para desarrollarse, oportunidades en la vida, pero siempre, a final de cuentas y lo más importante, con salud”.

Asimismo, al realizar una supervisión final a las obras del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, el presidente extendió una calurosa felicitación a las mamás mexicanas con motivo del 10 de mayo. Aseguró que la mejor manera de poder significar y celebrar el Día de las Madres es supervisando e inaugurando obras que tienen que ver con su salud, la salud de la sociedad y la de sus hijos.

Reiteró su felicitación a todas las mamás porque, dijo, “hay que reconocer el esfuerzo y la responsabilidad que significa ser madre, su perseverancia y el sacrificio que hacen, no sólo para cuidar lo que más quieren que son a sus hijos, sino también, para proveerles de los necesario, y en muchos casos, ser el único sustento”.

Añadió que en todo el país se aprecia, se valora y se reconoce a las mamás, porque asumen una gran responsabilidad y precisó que ser madre es un privilegio, es un regalo de la vida. “Por eso, las felicito de todo corazón”, enfatizó.

En este contexto, el presidente Peña Nieto destacó algunas de las acciones del gobierno de la República que están dedicadas a cuidar y velar por los derechos de las mujeres y, en consecuencia, de muchas que son madres, y subrayó que se seguirá trabajando en este propósito.

Aseveró que se han dedicado esfuerzos desde que inició su administración, sumados a los que se han hecho en el pasado, para cuidar a las mujeres con Centros de Justicia dedicados a la mujer, que operan en varias entidades federativas, las escuelas de tiempo completo que permiten que las madres que trabajan puedan tener a sus hijos en las escuelas donde saben que, además de una diaria alimentación, tienen un horario extendido, y eso les da la facilidad de poder trabajar.

Además, mencionó que en la geografía nacional hay miles de guarderías del Seguro Social y del Issste, y más de nueve mil de la Secretaría de Desarrollo Social. “Esa es la tarea que este Gobierno se ha propuesto y que hemos podido concretar. No es retórica, no son discursos, no son buenos propósitos, son realidades”, puntualizó.

El primer mandatario indicó que se avanza en la concreción de los seis grandes compromisos hechos en Colima y precisó que se han hecho más obras de las comprometidas, desde obras de infraestructura carretera, ampliaciones que se han concretado y, sobre todo, la puesta en operación de estos dos grandes hospitales.

Al término del evento, el presidente Peña Nieto acudió al Teatro Hidalgo en la ciudad de Colima, donde convivió con el fotógrafo Sergio Antonio Velasco, “Tapiro”, y el coreógrafo de danza mexicana, Rafael Zamarripa Castañeda. Asimismo, saludó a pobladores en las inmediaciones del lugar, donde también probó las tradicionales Paletas de La Villa, famosas entre los colimenses.

El Hospital Materno Infantil tuvo una inversión de 206 millones de pesos. Inicialmente ofrecerá consulta externa prenatal y paulatinamente se abrirán los servicios quirúrgicos y complementarios a lo largo del año. Tiene capacidad para 31 camas, y beneficiará a más de 248 mil mujeres en edad reproductiva de 10 municipios de Colima, 7 limítrofes de Jalisco y 2 de Michoacán.

El Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, con una inversión total de 1 mil 367 millones de pesos, tiene capacidad para 165 camas y beneficiará a 176 mil derechohabientes. Ofrecerá servicios como: urgencias, unidad de cuidados intensivos, consulta externa de especialidades, inhaloterapia, hemodiálisis, quimioterapia, diálisis peritoneal, y hospitalización, entre otros.