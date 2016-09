Destruye SSPCDMX 8 toneladas de cohetes decomisados en el Operativo Cometa

Personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea destruyó de manera controlada más de ocho toneladas de material pirotécnico asegurado durante la aplicación del Operativo Cometa 2016.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), Hiram Almeida Estrada, señaló que derivado de los dispositivos aplicados por la Policía de la Ciudad de México, en varios mercados capitalinos se aseguró una importante cantidad de material pirotécnico, mismo que era vendido de manera ilegal en plazas cercanas.

En presencia de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, policías del agrupamiento Fuerza de Tarea destruyeron la mercancía incautada y realizaron una demostración sobre el trabajo que en este sentido desarrolla el cuerpo de élite.

El funcionario afirmó que gracias a estas medidas preventivas, “son ocho toneladas que ya no están en la calle, que ya no se vendieron, ya no se van a comprar por niños, por niñas, por jóvenes, esto permite que haya seguridad en nuestras calles” ya que el uso de la pirotecnia puede generar afectaciones así como daños irreparables a las personas y que, en algunos casos, pueden ser mortales.

Aseguró que es importante tener un nivel de conciencia sobre el riesgo que implica el manejo de la pirotecnia por lo que exhortó a los asistentes y a la población en general a “llevar este mensaje a sus familias, a sus casas, a sus amigos y a sus vecinos, y que recuerden los daños que pueden generar este tipo de artefactos”.

Por su parte, el director del agrupamiento Fuerza de Tarea, Javier Álvarez Saldaña, recalcó que mediante esta demostración, se confirmó que tan sólo cinco kilogramos de explosivos pueden generar múltiples heridas o mutilaciones en el cuerpo humano y en el peor de los casos, la muerte.

También estuvieron presentes el subsecretario de Operación Policial, Luis Rosales Gamboa; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Yolanda García Cornejo; el director general de la Policía Auxiliar, Edgar Bautista Ángeles; y el director de la Policía Metropolitana, Álvaro Sánchez Valdés.

La SSPCDMX refrendó su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a disposición el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 52 08 98 98 y su cuenta de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias y ofrecer apoyo de seguridad.