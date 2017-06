Detendrá Fox a AMLO para que no llegue a 2018

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, afirmó que se encargará de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia en 2018. “Si no es el pueblo, yo me voy a encargar personalmente que ese cuate no llegue”, dijo cuando se le preguntó sobre si había riesgo para 2018 de que el populismo entre a México, aunque el ex mandatario no mencionó al tabasqueño por su nombre. Posteriormente, durante el evento de Iniciativa de España y las Américas (Idea) en el que participó, se le preguntó sobre cómo lo detendrá, y dijo que él tiene sus mañas. “Del otro cuate yo me encargo, yo tengo mis mañas”. Una reportera le cuestionó si dichas mañas son democráticas. “Por supuesto que sí, por supuesto que sí, con estrategia, denuncia, desnudando al falso profeta, hablándole a los mexicanos de los riesgos que corremos, hay estrategia y lo vamos a hacer”, fue su respuesta. Vicente Fox y Andrés López Obrador tienen una animadversión personal desde que el primero era Presidente de México y el segundo Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, entre 2000 y 2006. El Gobierno federal intentó desaforar al tabasqueño por intentar construir obra pública en un terreno en litigio, pero no lo consiguió y cuando López Obrador se convirtió en candidato presidencial, Fox como presidente puso en riesgo la elección, concluyó en septiembre de 2006 el Tribunal electoral del poder judicial de la federación (TEPJF).