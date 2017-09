¡Diabólico pase a Rusia 2018!

El tricolor califica con gol del Chucky Lozano

Se impone a la selección de Panamá y sella su boleto mundialista

La selección de México consiguió anoche su pase de abordar para disputar el Mundial, tras vencer con solitaria anotación de Hirving Lozano a su similar de Panamá, dentro del marco de la séptima fecha del hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

Pese a que no termina por convencer el estilo del técnico Juan Carlos Osorio, el tricolor califica de forma invicta al son de “Sigo siendo el Rey” y de las enésimas y criticadas rotaciones del colombiano, pues matemáticamente no podría ser alcanzado como tercer lugar con 17 puntos por Estados Unidos y Honduras, y evita el angustioso repechaje como el que sufrió en la edición pasada hacia Brasil 2014 jugando con Nueva Zelanda.

CON APUROS

Un partido donde de entrada se debe destacar la osadía y valentía de la selección de Panamá, que nunca bajo los brazos y que incluso tuvo para anotarle a México, pero primero le faltó tino a la chilena de Luis Tejada en el cierre del primer tiempo y luego, previo al gol de Lozano, al fiel estilo de Guillermo Ochoa, éste ahogó el grito de gol en un par de ocasiones tras los embates canaleros.

Incluso todavía en la agonía del partido tuvo para empatar, pero San Memo no dejo pasar la pelota hacia las redes.

Así las cosas, no fue un triunfo fácil para el equipo que anoche dirigió en la banca Pompilio Páez ante el último partido de suspensión de Osorio, pues de no ser por la falta de contundencia de la escuadra del Bolillo Hernán Darío Gómez, otro cantar sería, no el “Cielito Lindo”.

PACIENCIA

La virtud de la escuadra mexicana fue nunca desesperarse, siempre buscó hacer daño en la portería de José Calderón y con base a desdobles y dándole amplitud al ataque por las bandas, logró tocar a las puertas del arquero panameño, quien fue exigido ante los disparos de Javier Chicharito Hernández, de Héctor Herrera, de Jesús Tecatito Corona y de Carlos Vela.

Fue hasta la parte complementaria, luego del par de sustos que enfrió Ochoa, cuando al minuto 52 Hirving Lozano anotó de cabeza, haciendo saltar de sus lugares no sólo a los 37 mil aficionados que se dieron cita al Estadio Azteca, sino además a toda la banca de jugadores, y desde luego, a Juan Carlos Osorio, Decio de María y Guillermo Cantú, quienes desde su palco gozaron del sufrido triunfo de la selección nacional.

BOSTEZOS Y ABUCHEOS

Con un planteamiento agresivo, sin laterales nominales y con extremos en esa posición, tres defensas al fondo, dos contenciones y tres delanteros de gran calibre, el Tricolor quería sellar el pasaje ante un rival que en los últimos años se ha complicado en demasía y que no lucía como un sinodal fácil.

Enfrente Panamá salió con un esquema de 4-2-3-1 con un viejo conocido como delantero, Luis Tejada, y con un blasón en la defensa como Felipe Baloy.

Los canaleros estaban dispuestos a buscar el contragolpe y llevarse el partido, pero no generaron opciones al frente para inquietar a Guillermo Ochoa.

El primer tiempo se fue entre azul y buenas noches. La única opción relevante fue un tiro cruzado de Javier Hernández que se fue desviado del arco centroamericano, mientras que enfrente Luis Tejada se aventó un remate a lo Raúl Jiménez que pegó en las mallas del arco mexicano, pero por fuera.

Los abucheos de los aficionados fueron el mejor calificativo al espectáculo que dieron.

GOL DIABÓLICO

En el segundo tiempo, Panamá comenzó mejor que México con disparos de Alberto Quintero y Ricardo Buitrago, pero Ochoa con buenos lances evitó la caída de su marco.

Juan Carlos Osorio en la grada y Pompilio Páez en la zona técnica decidieron meter a Hirving Lozano. El jugador del PSV revolucionó al Tricolor en minutos al provocar un penal que no le fue marcado y luego participó en el gol.

Una jugada por la banda izquierda de Jesús Manuel Corona que sacó un centro al corazón del área fue rematado con la cabeza por Chucky Lozano, el esférico tomó en movimiento al arquero Calderón y se metió a la portería para el 1-0 del equipo mexicano, la exaltación del público y el festejo eufórico del juvenil del PSV Eindhoven.

CIERRE CARDIACO

Luego México tuvo al menos un par de ocasiones más de ampliar la ventaja con contragolpes, pero las decisiones erróneas de Aquino y Hernández al final impidieron que fuera un resultado más amplio en el Coloso de Santa Úrsula.

Y el cierre fue cardiaco, con las salvadas de Ochoa y las fallas de los canaleros.

GOL

1-0, Minuto 52: Tecatito Corona desequilibra por el interior izquierdo del área canalera, manda un centro templadito que Hirving Lozano conecta con la cabeza hacia las redes.

LÍDER E INVICTO

Con la victoria, la selección de México sigue como líder e invicta en el Hexagonal Final con 17 puntos y diferencia de +8, el martes visita a Costa Rica que es segunda con 14 puntos y diferencia de +7, en tanto que Panamá se queda fuera de la zona de repechaje con 7 puntos, arriba de los canaleros están Estados Unidos y Honduras con una unidad más y al fondo Trinidad y Tobago con 3 unidades.

