Dice adiós

Después de una gran trayectoria en el mundo del cine y de ganar tres veces el Oscar, el excelente actor Sir Daniel Day-Lewis se retira de la actuación

LOS ANGELES.- El tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis se retirará de la actuación, dijo el martes su portavoz, poniendo fin a una extensa carrera fílmica que incluye roles en películas como Pandillas de Nueva York y Lincoln,

Day-Lewis, de 60 años, no detalló los motivos de su decisión y dijo que era un tema privado.

“Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor”, dijo su representante, Leslee Dart, en un comunicado. “Él está enormemente agradecido a todos sus colaboradores y a las audiencias a lo largo de los años”, agregó.

El comunicado dice que no se realizarán más comentarios.

El actor tiene una nueva película en producción, Phantom Thread, ambientada en el mundo de la moda de Londres en la década de 1950 y que será estrenada en diciembre.

Day-Lewis, quien nació en Reino Unido y tiene la doble nacionalidad anglo-irlandesa, ganó su tercer Oscar al mejor actor en el 2013 por su interpretación del expresidente estadounidense Abraham Lincoln en Lincoln.

Su triunfo lo convirtió en el primer hombre que se ha adjudicado la categoría en tres oportunidades en la historia de los Premios de la Academia.

También se llevó la estatuilla al mejor actor por sus papeles como un escritor irlandés parapléjico en “Mi pie izquierdo” (1989) y un codicioso inversor petrolero de comienzos del Siglo XX en “Petróleo sangriento” (2007).

Sir Daniel Day-Lewis (Kensington, Londres; 29 de abril de 1957) es un actor británico nacionalizado irlandés en 1993.

Nacido y criado en Londres, asistió con éxito al Teatro Nacional de Jóvenes antes de ser admitido en la prestigiosa escuela de teatro Bristol Old Vic, a la cual asistió por tres años. A pesar de su formación tradicional como actor en dicha escuela, Day-Lewis es considerado un actor de método, reconocido por la constante devoción e investigación que aplica sobre sus personajes.

Frecuentemente permanece “inmerso” en su papel durante el tiempo de grabación de sus películas, llegando al punto en que su salud se ha visto afectada. Es uno de los actores más selectivos de la industria cinematográfica, habiendo protagonizado apenas cinco cintas desde 1998, con espacios de cinco años entre cada una.

No ofrece entrevistas con frecuencia, realiza apariciones en público de forma esporádica y es receloso acerca de su vida privada.

Durante la década de los ochenta su trabajo tomó lugar entre el cine y el teatro; como miembro de la Royal Shakespeare Company, interpretó a Romeo en la obra Romeo y Julieta y a Flauta en El sueño de una noche de verano, antes de debutar en la pantalla gigante con Gandhi en 1982. Con Mi hermosa lavandería de 1985, logró gran reconocimiento por parte de la crítica y con Una habitación con vistas de 1985, se consolidó como actor de primera línea.

Es uno de los actores más aclamados de su generación y se ha hecho con los principales premios del séptimo arte, entre ellos, tres premios Óscar por las cintas Mi pie izquierdo de 1989, There Will Be Blood de 2007 y Lincoln de 2012. Así las cosas, es el único actor que ha conseguido el Óscar en tres ocasiones como actor principal y uno de los tres únicos hombres que se han hecho con tres estatuillas. También fue considerada para el galardón por las cintas:

En el nombre del padre de 1993 y Gangs of New York de 2002. También posee cuatro BAFTA, tres premios del Sindicato de Actores y dos Globos de Oro. En noviembre de 2012, la revista TIME lo nombró el «actor más grande del mundo».8 En junio de 2014, fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II por su contribución a las artes interpretativas y el apelativo de Sir fue añadido a su nombre. (AGENCIAS)