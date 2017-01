Dignidad y soberanía nacional no son negociables: cardenal Rivera

El cardenal Norberto Rivera Carrera hizo un llamado a no caer en la provocación ni en la tentación de responder con ofensas a las agresiones de las que nuestro país ha sido objeto por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que convocó a mantenernos en unidad nacional.

“Hoy somos conscientes de que la fuerza de nuestro pueblo está en la unidad nacional, en el respaldo a nuestro gobierno que, con toda razón, ha dejado en claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables. México es un país grande, con una cultura memorable, con una historia rica en contrastes, con una fe inquebrantable y con una clara identidad nacional de la que nos sentimos orgullosos”, dijo.

Rivera Carrera citó el dicho popular No hay mal que por bien no venga, al tiempo que instó a tener confianza, no perder la fe y trabajar sin descanso para hacer de nuestra nación una patria digna y fraterna.