Disculparse con México, piden a premier israelí

Puede tuitear una disculpa; yo la haré en su nombre, dice ministro del Interior

JERUSALEN, Israel.- El ministro del Interior, Aryeh Deri, instó al premier Benjamin Netanyahu a disculparse con México tras su comentario a favor de la construcción del muro fronterizo.

Durante un encuentro con Netanyahu, Deri le dijo que sería deseable que se disculpara por el tuit en respaldo a EU.

“Puede tuitear una disculpa. Yo lo compartiré o lo haré en su nombre”, dijo Deri de acuerdo con el periódico digital Ynet.

Netanyahu se defendió explicando que “la discusión entre EU y México no es sobre si habrá un muro, sino quién lo financiará, y yo no he entrado en ello por lo que ciertamente no estaba interfiriendo”.

Israel trató de disminuir el efecto negativo del mensaje de su primer ministro al respaldar a Trump con dicho proyecto, luego que el gobierno mexicano expresara su extrañeza debido a la gran amistad entre ambas naciones.

El sábado, el gobierno mexicano expresó extrañeza, rechazo y decepción por el mensaje de Netanyahu.

Netanyahu dijo el viernes en su cuenta de la red social que “el presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Eso paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que dijo que le expresó su sentir a Israel a través de su embajador en México.

“México es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su Primer Ministro”, indicó el comunicado.

La comunidad judía en México se apartó del mensaje del premier israelí.

“No coincidimos con él en este punto de vista y rechazamos contundemente su postura”, dijo la comunidad en un comunicado, y agregó que como mexicanos y judíos respaldan al gobierno de Enrique Peña Nieto en las negociaciones con Estados Unidos.

Los mexicanos “viven, trabajan y aportan al país vecino, cuyos derechos humanos tienen que ser respetados en todo momento”, dijo la comunidad judía en México.