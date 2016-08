Disfruta el escenario y goza su momento

Julieta Venegas destaca que su carrera es de muchos momentos pero con el objetivo cumplido de llevar sus canciones a muchas personas; alista el Metropolitan y guarda un demo que Juan Gabriel grabó de unas de sus canciones

Julieta Venegas es una de las cantantes que ha podido sobrevivir a las modas e incluso cuando el mainstream la atrapó e hizo que esa chica tímida que salió de La Milagrosa se comenzó a codear con todos esos grandes del pop y del rock, del cual se dio a conocer en sus tres primeras producciones.

Pero ella, como ha sido su carrera nuna ha buscado vivir de ese pasado, el cual fue provechoso para ella ya que comenzó a liberarse de muchas cosas para realizar producciones que primero le satisfacieran a ella y después si logra conectar con la gente, que mejor.

Así es que, como pocas veces sucede, la ‘tijuanilla’, con su reciente producción Algo Sucede ha podido girar por varias partes del mundo y terminando en la Ciudad de México, para presentarse el 23 de septiembre en el Teatro Metropolitan, el cual espera tenga muchas sorpresas.

“En esta gira ha sido muy especial ya que he podido divertirme, gozar y cantar las canciones de todo mi repertorio que siento van con mi personalidad de ahorita. No es que tenga una vida relajada pero creo que llegó en un momento en que he podido tener un punto medio para disfrutarlo y más porque he podido manejar mis tiempos gracias a la maternidad no puedo estar más de 10 días fuera de la casa y de gira y creo que eso es lo que siento le ha dado yn toque especial para disfrutar los momentos y gozarlos”.

La intérprete de canciones como Andar conmigo, Limón y sal, entre otras, dice que las modas musicales son eso y que ella lo que siempre ha buscado en cuanto a su carrera es que la vean más como una compositora que como cantante.

“Me da gusto saber que ya tengo un nombre y prestigio pero la verdad yo no busco eso, me da mas orgullo saber que la gente se conecte con mis canciones y me entienda en el momento en el que estoy, si se ve alegria es que estpy en eso. Cuando me doy un descanso y decir que no quiero ir a gira es cuestión de subir al escenario ver el piano, la gente, los musicos y ahí me conecto de nuevo para llevarles mis canciones a todo el público que me sigue y lo sigue más”.

Prueba de ello será lo que regale el 23 de septiembre cuando se presente en el Teatro Metropolitan en donde espera tenga algunas sorpresas y porque no poder rendirle homenaje a Juan Gabriel.

“Será una noche mágica venor a la Ciudad de México es algo grandioso y estamos analizando si cambiamos algunas canciones pero siempre las que canto tienen un porque las canto y sí espero hacerle tributo a Juan Gabroel aunque ta grabe una canción seguro que podemos hacerle algo al más grande de la música”, destacó.

LE GRABÓ UNA ROLA

Venegas reveló que tras la muerte de Juan Gabriel lo primero que hizo es saber si subía o no a las redes el demo del tema “Andar conmigo” que el ídolo le grabó hace tiempo, previo a una colaboración que nunca hicieron.

“Tuve la fortuna de conocerlo, nunca colaboramos, cosa que me deprimirá toda la vida, pero hace ratito se filtró un demo de ‘Andar conmigo’ y no tengo idea cómo sucedió, pero ya que está, lo compartí. Creo que lo grabó en el baño, de hecho me lo dijo. Lo digo porque es el momento en que a todos nos toca hablar de él, de nuestras experiencias con él, de recordarlo y llorarlo porque ya no está entre nosotros. Es alucinante, me da mucha tristeza y no se me va a pasar en unos días, me tiene en ‘shock’. Sus temas me marcaron en todas las etapas de mi vida. Desde los viajes de infancia, con mi familia, en mi casa; descubriendo mi primera borrachera, mis desamores. En fin, en toda mi vida hay canciones de Juan Gabriel”, destacó