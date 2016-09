Disyuntiva de Peña: su amigo o su imagen; un compadre en Sedesol; ¿Manlio, en Los Pinos? y AMLO batea a Ochoa

Luis Videgaray era insostenible.

Tras el fracaso de la visita del candidato republicano, Donald Trump, Enrique Peña Nieto vivió las peores horas de su sexenio, incluso la no superada matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

No tenía opción. Las críticas y el deterioro de su imagen lo obligaron a tomar una decisión que todavía el martes parecía imposible: deshacerse de su brazo derecho, de su amigo, de su operador, de quien le ha sido fiel en la prosperidad y en la adversidad.

El cese de Videgaray, considerado un vicepresidente, sacudió al mundo, literal. Hubo reacciones en todas partes. Aunque necesario, era poco probable.

Su idea de invitar a Donald Trump y a Hillary Clinton, en plena campaña electoral en Estados Unidos, lo acabó.

El secretario de Hacienda apostó por todo y perdió.

Su cese lo deja fuera de la carrera presidencial 2018 y, en cambio, fortalece a Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien había perdido terreno ante él, por su influencia en todo.

Basta recordar que impuso a Enrique Ochoa Reza en la dirigencia nacional del PRI, su declarado fan número uno.

El movimiento también posiciona a José Antonio Meade, tipo bien calificado y, como los jugadores de Bora Milutinovic, plurifuncional, al regresar como secretario de Hacienda, donde cobró como tal en el último año del sexenio de Felipe Calderón.

El hoy ex secretario de Desarrollo Social es un bombero. De la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue llevado a Sedesol y hoy a la SHCP.

No obstante, el cese llega en un momento complicado: hoy será enviado a la Cámara de Diputados el paquete económico 2017, que contempla un recorte de al menos 300 mil millones de pesos.

Evidentemente, Meade no participó en la elaboración del proyecto, lo que le obliga a hacer un análisis exprés y a participar en los ajustes que crea útiles.

Así, una semana de crisis, de críticas, de traspiés, de burlas de Trump, de ser cuestionado día y noche y de presión internacional por ser protagonista en la campaña presidencial de Estados Unidos, obligó a Peña a cesar al primer hombre en importancia en el círculo presidencial.

No hay en el gabinete de Peña Nieto otro amigo tan cercano como él.

Y hoy está fuera.

Para medir el tamaño de la pérdida que significa Videgaray, basta recordar cómo fue su coordinador de campaña en 2012, cómo operó el financiamiento, las tarjetas Monex, las de Soriana precargadas que siempre negó; cómo acudió a los debates en diversos foros, con la seguridad de un discurso bien hilado, y cómo daba consejos, con tufo de instrucciones, a su amigo.

Videgaray supo aprovechar el Pacto por México, ideado por Los Chuchos del PRD, pero aterrizado por José Murat Cassab, ex gobernador de Oaxaca, y por él, para conseguir las reformas fiscal, energética y de telecomunicaciones, que generaron elogios para Peña Nieto y su gobierno.

El error que se pretendió vender como acierto fracturó al ya de por sí dividido equipo, y dejó el presidente sin su operador, su consejero, su asesor y constructor de su candidatura en 2012.

Hicieron equipo desde que ambos -Videgaray como socio de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, en la consultoría Protego, y Peña como coordinador de los diputados del PRI en el Estado de México- salvaron la deuda de Arturo Montiel Rojas allá por 2004.

Peña fue gobernador en 2005 y Videgaray su secretario de finanzas.

Como remat, ayer Trump alardeó en una entrevista televisiva que la caída de “quien organizó la visita” es muestra de su éxito en México.

El compadre

Luis Enrique Miranda Nava es compadre y amigo de la infancia de Peña Nieto.

Llega a la Sedesol desde la subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde estuvo cuatro años como negociador en conflictos como la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el paro en el IPN y, recientemente, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Miranda Nava resuelve todo a billetazos.

Fue secretario de Administración y Finanzas de Arturo Montiel -cuando Videgaray y Peña le rescataron- y secretario de Gobierno con Peña.

Al SME le concedió liquidación o finiquito para 15 mil 600 afiliados al ciento por ciento y actualizado -la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue en 2009-; la entrega de escrituras de inmuebles no pagados, así como contratos para un fideicomiso creado.

Miranda llega a manejar una cartera multimillonaria cuando la elección en el Estado de México arrancó ayer y con la 2018 encima.

Manlio

¿Estaba Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, ayer en Los Pinos?

Cuando se conoció que Peña Nieto haría ajustes, corrió a vcersión de que el sonorense, aseguran diversas fuentes, estaba en Parque Lira.

-Esa es una especulación que corre. Y la otra, la de que Manlio Fabio no quiso entrar al gabinete. Yo tuve una llamada telefónica con alguien muy cercana a ese ambiente, que me aseguró que sí estaba Manlio y que le estaban proponiendo la Sedesol.

O sea, Manlio decidió no participar, dijo El Luismi del Senado ayer.

Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, no fue el único que aseguró que Beltrones acudió a Los Pinos.

Batea AMLO a Ochoa

Me cae que en el PRI algo les falla.

Enrique Ochoa Reza, líder nacional, grabó un video bien gracioso.

En éste, el dueño de cuatro decenas de taxis y de una serie de muebles e inmuebles, asegura que la declaración 3de3 de Andrés Manuel López Obrador es una farsa y lo reta a un debate público.

-Reto a Andrés Manuel López Obrador, porque, para empezar, su declaración 3de3 es una mentira, no declara ingresos, no paga renta, no posee bienes, ¿de qué vive?, acusa en la grabación.

No contaba el joven michoacano con que el tabasqueño, colmilludo, contestara de inmediato… y lo bateara.

-No tiene sentido, prefiero debatir con Peña Nieto y con Salinas de Gortari, respondió.

En noviembre de 2015, López Obrador también bateó a Ricardo Anaya, líder del Partido Acción Nacional (PAN), al calificarlo de novato.

Infonavit cumbre en Campeche

Campeche será sede a partir de hoy y hasta el sábado de una cumbre del Infonavit.

Su director, David Penchyna, encabezará la serie de reuniones y conferencias, y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, será el anfitrión del evento, dirigido a los trabajadores y a los representantes de los diversos sectores implicados.

Vámonos: Esta noche habrá fiesta: comienza la NFL.

