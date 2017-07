Divide Osorio opiniones, pero…

YA LO RONDAN LOS ZOPILOTES

Herrera se apunta, Almeyda lo critica y Palencia lo defiende

Tras la dolorosa eliminación de la selección de México en la Copa FIFA Confederaciones de Rusia 2017, las reacciones entorno a la gestión de Juan Carlos Osorio no se hicieron esperar, pero mientras algunos le apoyan como Juan Francisco Palencia, otros como Miguel Herrera se apuntan para entrarle al quite rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Herrera, director técnico del América, reveló en Raza Deportiva de ESPN que siempre cuenta con una cláusula en sus contratos por si hay un interés de los directivos por llevarlo a la selección mMexicana.

“Siempre he puesto una cláusula de Selección como prioridad, pero no se necesita, cuando el Tricolor ha buscado siempre los equipos ceden, pasó la vez pasada con América, donde hoy estoy muy contento, pero veremos después qué pasa”.

PUMAS LE APOYA

En charla por separado Juan Francisco Palencia pidió apoyo para el colombiano Juan Carlos Osorio, rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Hay que dejarlo trabajar, porque solamente lo están criticando y no he visto una muestra de apoyo para decirle que vamos a seguir adelante. Debemos enfocarnos en el mundial y ahí sí estamos bien, si estuviéramos como hace cuatro u ocho años ahí sí me preocuparía, pero no”.

ALMEYDA LE DA UN RASPÓN

Por su parte el argentino Matías Almeyda, pastor del Rebaño Sagrado, aclaró que no desea el puesto de Osorio, pero si señaló que muchos laterales naturales quedaron fuera del Tricolor, punto débil por donde la selección de Alemania hizo de las suyas para golear el equipo mexicano.

“El futbol mexicano tiene muchos laterales que no fueron citados. (De Osorio) ante todo soy respetuoso del ser humano, hay un entrenador y estoy muy enfocado en Chivas”.

CLAUDIO EN DESACUERDO

Por su lado El Emperador Claudio Suárez mostró su desacuerdo con el trabajo realizado por Osorio al frente del Tricolor, asegurando que con el colombiano no hay identidad futbolística.

“Para escoger a un técnico debes pensar en una filosofía, en las características del futbolistas y con Osorio no hay una identidad, no sabemos a que jugamos, yo no sé si sus decisiones de quitar o poner a un jugador son correctas, yo no comparto, comentó a Marca.com.