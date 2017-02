¡Djocovic al Abierto Mexicano!…

El Abierto Mexicano de Tenis, que desde hace más de 15 años se realiza en Acapulco, levanta este año las campanas al vuelo, con la presencia nada más y nada menos que de Novak Nole Djocovic. La gran noticia la dieron a conocer lo organizadores del evento alrededor de las 14:00 hrs de este jueves, sorprendiendo a propios y extraños. Ya que traer al ganador de 12 Grand Slams, y actual #2 del ranking mundial, hace apenas unos años era algo impensable, pero más aun, el tener en el mismo torneo a Milos Raonic (4), Rafael Nadal (6), MarinCilic (7), DominicThiem (8), el ex campeón del US Open 2009 Juan Martín del Potro, y la joven sensación Alexander Zverev. Con la inclusión de Nole en la cartelera del Abierto Mexicano de este año, sin duda será la edición más importante y vista no solo por el público mexicano, sino por los ojos del tenis mundial.“La experiencia y el trato con los jugadores nos ha permitido hacernos de un nombre importante al grado de que los 25 jugadores que tendremos en el torneo solamente a cinco les dimos una garantía por su presencia, los otros 20 vinieron porque les gusta estar en Acapulco y por los comentarios de algunos de sus colegas en el circuito”, agregó Zurutuza, presidente del torneo, que en esta ocasión reparte una bolsa de un millón 491 mil 310 dólares, para el cuadro masculino, y 250 mil dólares para el cuadro femenino…¡El Abierto entra a las grandes ligas!

¡Sánchez el más avanzado en el Open de Morelos!…

Muy cerca de Acapulco, en Cuernavaca Morelos para ser exactos, se está llevando a cabo la 4ta. edición del Challenger Open de Morelos. En donde nuestro Bicampeón Nacional Profesional, Manuel El Italiano Sánchez, en plena preparación rumbo al Abierto Mexicano, fue el único tenista mexicano que alcanzó los cuartos de final del torneo, dando una vez más la cara por nuestro tenis nacional y demostrando que tiene con que pelear de tú a tú ante los grandes. En esta ocasión, El Italiano cayó apretadamente y con la cara al sol, ante el gigante chileno de 2 metros Nicolás Jarry 6/4 y 7/6… ¡No te des por vencido… Sigue adelante Manuel!

¿Qué es el Morelos Open?…

Desde hace 4 años desde que inició, este torneo ATP Challenger Tour Morelos Open 2017, en las instalaciones del hotel Camino Real Sumiya, en el municipio de Jiutepec. La cantidad y calidad de buenos jugadores crece año con año. Este tipo de torneos, además de repartir la nada despreciable suma de $50,000 dólares, entre los participantes, $7,500 dólares y 80 puntos ATP al campeón. Son la plataforma de lanzamiento de las futuras estrellas del mañana, así como la consolidación y en ocasiones el segundo aire de tenistas maduros o veteranos. Tan solo recordemos al dominicano Víctor Estrella Burgos, quien en el 2015 lo ganó, dándole la confianza para culminar esa temporada y la 2016, dentro de los mejores 100 del mundo a sus 36 años de edad…¡Un torneo que promete!

¡Alan y Sergio las cabezas del proyecto!…

La realización de este tipo de torneos no es cosa fácil. Desde conseguir el aval de la ATP, garantizar la bolsa a repartir, conseguir y convencer a los patrocinadores para apoyar al tan devaluado tenis nacional, así como intentar traer a los mejores jugadores en las mejores condiciones (Hotel, comidas, traslados, etc.) Es en verdad una tarea titánica, y los principales artífices de este proyecto que empezó como un sueño, son 2 de los más RECONOCIDOS y CONTROVERSIALES personajes del tenis mexicano: Alan Lemaitre y Sergio Campos. RECONOCIDOS, porque desde hace más de 30 años han estado en los primeros planos del tenis nacional, primero como excelentes jugadores y después como grandes entrenadores y formadores de infinidad de niños, jóvenes y jugadores profesionales. Jugadores Copa Davis y ex campeones nacionales han sido fruto de sus enseñanzas, Mariano Sánchez, Bruno Echegaray y Santiago González, entre los más destacados. CONTROVERSIALES, porque como todo en la vida, no son “monedita de oro”, y detractores también les sobran. Aunque nadie, ni sus peores enemigos, podrán negar la importancia que ha tenido esta tremenda dupladentro del tenis mexicano de los últimos tiempos…¡Sigan adelante y nunca dejen de soñar!

Comentarios: jjsoriamx@yahoo.com.mx