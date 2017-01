¡Djocovic fuera de Australia!..

Pocas veces en un Gran Slam vemos grandes sorpresas en las primeras rondas, habitualmente se dan a partir de la segunda semana, en donde los favoritos pueden caer contra jugadores 10 o 20 lugares debajo de ellos en el ranking. Pero muy rara vez vemos perder al #1 o #2 del mundo en la segunda ronda. Y ese fue el caso del bicampeón defensor Novak Nole Djocovic, quien la madrugada de este jueves, cayó sorpresivamente en la

segunda fase a manos del uzbeko Denis Istomin #117 del mundo,(7/6. 5/7, 2/6, 7/6 y 6/4) Cabe mencionar, que en el historial de encuentros entre ambos, 5 para ser exactos, Istomin solo había podido ganarle un set a Nole Pero además de lo anterior, Novak iba por su 7 título en Australia, siendo el tenista en la historia que más veces lo ha ganado, con un total de 6 ocasiones, 2 más que Federer y Agassi con 4 cada uno. También resalta el hecho de que es la primera vez desde hace más de 10 años, que Nole pierde en la primera semana de un Grand Slam y la segunda ocasión en 7

años que le gana un jugador por debajo de los 100 del mundo. Por ello es que esta primera victoria del uzbeko sobre el serbio, cobra mucho mayor relevancia de la que el mismo se imagina, convirtiéndose sin duda en la mayor campanada del certamen… ¡Sorpresa Mayúscula!

¡LOS DEMÁS GRANDES SIN CONTRATIEMPOS!…

Hecho contrario ha ocurrido con los demás sembrados y favoritos del torneo, tanto en la rama varonil, como femenil. Los cuales sin mayores sobresaltos han sorteado las primeras rondas del Abierto Australiano 2017. En las damas, la mejor tenista del planeta, la alemana Angelique Kerber, y la segunda, Serena Williams, caminan partido tras partido tranquilas rumbo a la final. Aunque cabe mencionar, que el torneo es muy joven aun, faltando más de una semana para que finalice y en ese lapso todo puede pasar. En los varones, el #1 del mundo, Andy Murray, ya con Nole fuera de competencia, pareciera que va en caballo de hacienda, con paso firme rumbo a las finales, jugando partido tras partido cada vez mejor…¿Alguien podrá

frenarlo?

¡LOS VETERANOS LEVANTAN LA MANO!…

Los que casi sin hacer ruido se encuentran ya instalados fácilmente en la tercera ronda del evento, son el legendario Roger Federer y Rafa Nadal. El

primero demostrando que a sus 35 años de edad, sigue más vigente que nunca, con certeros servicios, extraordinarias voleas y potentes disparos desde el fondo de la cancha. Lo mismo ocurre con Rafa, quién a pesar de haber perdido la mayoría de su cabello, esto no ocurre con su tremenda potencia y asombrosa movilidad. Pero no solo estos veteranos de las canchas han dado de que hablar, también sigue en pie y en la tercera ronda del torneo el gigante Ivo Karlovic. El cuál a sus 37 años, tuvo una maratónica victoria en la primera ronda contra el argentino Horacio Zeballos, en donde para sellarla, tuvo que llegar hasta el quinto set 22/20. Lo que es de admirarse de este experimentado jugador, es que a pesar del tremendo desgaste de más de 5 horas de partido y de los 75 Saques As que le propino al argentino, en su siguiente encuentro lució como si tuviera 20 años y lo definió en tan solo 2 horas por triple 6/4, frente al joven australiano Whittington. En las damas sucede algo similar, ya que la hermana mayor de Serena, Venus Williams, sigue avanzando a paso firme, al igual que la rusa veterana Svetlana Kuznetsova. Ambas han llegado ya hasta la tercera instancia del Abierto Australiano, mostrando una gran decisión y hambre de triunfo. Hay que decir que a estás 2 grandes ex campeonas, de ninguna manera se les puede descartar, ya que en un buen día le pueden ganar a cualquiera… ¡Viejos los cerros…Cuidado Favoritos!